  Карбони порвал «кресты» на правом колене на тренировке «Расинг Авельянеда». Два года назад хавбек «Интера» так же травмировал левое
4

Карбони порвал «кресты» на правом колене на тренировке «Расинг Авельянеда». Два года назад хавбек «Интера» так же травмировал левое

Валентин Карбони порвал «кресты» на правом колене.

У хавбека «Расинг Авельянеда» Валентина Карбони диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

20-летний аргентинец, права на которого принадлежат «Интеру», получил травму во время тренировки и выбыл из строя на 8 месяцев. Его аренда в аргентинском клубе рассчитана до 31 декабря.

В 2024 году Карбони получил аналогичную травму на левом колене, находясь в расположении национальной сборной. В то время он был в аренде в «Марселе».

Первую половину текущего сезона полузащитник провел на правах аренды в «Дженоа».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ole
4 комментария
20 лет, а уже кресты на обеих коленках.
Не везёт так не везёт
Хорошо,если не сдаться и продолжит свою карьеру после восстановления,а так может и завершить её...
«Интер» отдал Карбони в аренду аргентинскому «Расингу». Хавбек провел 12 матчей за «Дженоа» в этом сезоне
9 января, 00:51
Месси, Лаутаро, Мастантуоно, Паредес, Альварес, Симеоне, Пас и Отаменди – в итоговой заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
28 августа 2025, 16:19
«Интер» отдал Карбони в аренду «Дженоа»
18 июля 2025, 12:09
