Карбони порвал «кресты» на правом колене на тренировке «Расинг Авельянеда». Два года назад хавбек «Интера» так же травмировал левое

Валентин Карбони порвал «кресты» на правом колене.

У хавбека «Расинг Авельянеда» Валентина Карбони диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

20-летний аргентинец, права на которого принадлежат «Интеру», получил травму во время тренировки и выбыл из строя на 8 месяцев. Его аренда в аргентинском клубе рассчитана до 31 декабря.

В 2024 году Карбони получил аналогичную травму на левом колене, находясь в расположении национальной сборной. В то время он был в аренде в «Марселе».

Первую половину текущего сезона полузащитник провел на правах аренды в «Дженоа».