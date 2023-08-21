12 комментариев

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Лучший вратарь России Иван Федотов после чемпионства с ЦСКА захотел в НХЛ и в мае 2022-го подписал контракт с «Филадельфией». В межсезонье его задержали после тренировки, отвезли в военкомат и отправили служить в ВМФ.

По возвращении он подписал контракт с ЦСКА, но НХЛ и Международная федерация хоккея (ИИХФ) настаивают, что договор с «Филадельфией» действителен после заморозки. ИИХФ запретила Федотову играть до 1 января, Федерация хоккея России – тоже, но ЦСКА проигнорировал все риски и заявил Ивана на матч открытия.

Глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига и клуб не согласны с мерами Международной федерации, а к игре Федотова, по его словам, обязала допустить Генпрокуратура, потому что «решение ущемляет конституционные права гражданина России». Выход вратаря на матч вопреки отстранению – открытое объявление войны ИИХФ, тяжесть ее последствий пока непредсказуема.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко