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Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили

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Иван Федотов Иван Федотов
Хоккей Хоккей

Весь сюжет – ультракоротко.

Лучший вратарь России Иван Федотов после чемпионства с ЦСКА захотел в НХЛ и в мае 2022-го подписал контракт с «Филадельфией». В межсезонье его задержали после тренировки, отвезли в военкомат и отправили служить в ВМФ.

По возвращении он подписал контракт с ЦСКА, но НХЛ и Международная федерация хоккея (ИИХФ) настаивают, что договор с «Филадельфией» действителен после заморозки. ИИХФ запретила Федотову играть до 1 января, Федерация хоккея России – тоже, но ЦСКА проигнорировал все риски и заявил Ивана на матч открытия.

Глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига и клуб не согласны с мерами Международной федерации, а к игре Федотова, по его словам, обязала допустить Генпрокуратура, потому что «решение ущемляет конституционные права гражданина России». Выход вратаря на матч вопреки отстранению – открытое объявление войны ИИХФ, тяжесть ее последствий пока непредсказуема.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

12 комментариев

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Тюменский медвежонок
Ответ БВО
Особо не следил за этой темой. Кто в курсе, напишите почему он после армии в "Филадельфию" не поехал?
деталей никто не знает потому что Федотов сам толком ничего не комментирует по сей день, я так полагаю "ошибку осознал и ЦСКА теперь на веки в сердце", точнее не осознал, а убедили...
+22
0
+22
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Tima_Milan
Сказ про Федота в ЦСКА, удалого молодца
+17
-1
+16
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eRo
Ответ БВО
Особо не следил за этой темой. Кто в курсе, напишите почему он после армии в "Филадельфию" не поехал?
Чтобы после срочной службы не заставили контракт подписать))))))))
+17
-2
+15
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debi
Ответ БВО
Особо не следил за этой темой. Кто в курсе, напишите почему он после армии в "Филадельфию" не поехал?
По военной специальности не прошел. Он же типа моряк, а филис летуны
+14
0
+14
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БВО
Особо не следил за этой темой. Кто в курсе, напишите почему он после армии в "Филадельфию" не поехал?
+9
-2
+7
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Лимит Лимитович
Мне кажется, ему элементарно угрожают или членам его семьи
+6
-3
+3
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Джефф Лебовски
Ответ БВО
Особо не следил за этой темой. Кто в курсе, напишите почему он после армии в "Филадельфию" не поехал?
Ну не умеют в Филадельфии готовить макароны по-флотски!
+3
0
+3
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yvg8qskdvy
Контракт он все равно подписал. С ЦСКА
+2
0
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Spotted_Girafffe
Ответ Tima_Milan
Сказ про Федота в ЦСКА, удалого молодца
недооценнный комент
+2
0
+2
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Рамиль Абзипаров
хорошо хоть прокуратура заставляет нас уважать себя
+2
-1
+1
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Как дела на заводе
Да вы каждый день объясняете на +100500 статей и постов )))
+3
-3
0
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