  Хартли о «Локомотиве»: «Команда-чемпион, где хороший сплав молодости и опыта. Надо стараться добавлять еще и в плей-офф входить в оптимальной форме»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мыслями после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2 Б).

На данный момент команда Хартли занимает 1-е место в таблице Запада с 89 очками в 62 матчах.

– Интересная игра. Может быть, слишком интересная для меня на последних минутах… В концовке у нас появились проблемы с удалениями.

«Северсталь» – очень опасная команда, здорово играют с шайбой. Им удалось сравнять… В овертайме здорово выстояли при игре 3 на 4. Исаев сделал очень важное спасение. И на буллитах опять Радулов и Каюмов проявили свое мастерство. Рады этой выездной победе.

– Какие задачи у команды на остаток регулярного чемпионата?

– Прогрессировать в нашей игре. Надеюсь, обойдемся без травм. Мы играем сейчас в хороший хоккей. Поэтому надо стараться добавлять еще и в плей-офф входить в оптимальной форме. У нас хороший состав, команда-чемпион, где хороший сплав молодости и опыта, – сказал Хартли. 

Игру в большинстве улучшать надо.
Ответ Za Локомотив
Игру в большинстве улучшать надо.
Да и в скорости не помешало б... Сева нас просто перебегала !
Ответ REK 66
Да и в скорости не помешало б... Сева нас просто перебегала !
Ну Сева почти всех перебегивает. В плэй офф это не будет определяющим. Там терпеть часто надо, а это наши умеют. Лишь бы дисциплина не подводила как вчера.
Красавцы парни, так держать!
Да большинство нужно.Как не крути всё равно болеем.9 на Северсталь Снова 41 человек едем
