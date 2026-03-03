Вратарь «Детройта» Гибсон не доиграл матч против «Нэшвилла» из-за травмы
Вратарь «Детройта» Гибсон получил травму.
Вратарь «Детройта» Джон Гибсон не доиграл матч против «Нэшвилла» (3:2, 3-й период) из-за травмы верхней части тела.
32-летний вратарь отразил 10 из 11 бросков в первом периоде. Он получил травму после попадания шайбы в плечо.
В начале второго периода его заменил Кэм Тэлбот, а «Ред Уингс» сообщили, что возвращение Гибсона на лед маловероятно.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
