Вратарь «Детройта» Гибсон не доиграл матч против «Нэшвилла» из-за травмы

Вратарь «Детройта» Гибсон получил травму.

Вратарь «Детройта » Джон Гибсон не доиграл матч против «Нэшвилла» (3:2, 3-й период) из-за травмы верхней части тела.

32-летний вратарь отразил 10 из 11 бросков в первом периоде. Он получил травму после попадания шайбы в плечо.

В начале второго периода его заменил Кэм Тэлбот , а «Ред Уингс» сообщили, что возвращение Гибсона на лед маловероятно.