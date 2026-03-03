  • Спортс
  Тренер «Спартака» Барков об 1:4: «Не смогли прибавить во 2-м периоде, наблюдали, как «Авангард» играет. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню»
9

Тренер «Спартака» Барков об 1:4: «Не смогли прибавить во 2-м периоде, наблюдали, как «Авангард» играет. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню»

Барков-старший высказался о матче «Спартака» с «Авангардом».

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков-старший высказался после матча против «Авангарда» (1:4).

«Во втором периоде мы не смогли прибавить и наблюдали, как «Авангард» играет. Проиграли борьбу, в движении и в желании. Позитивное лишь то, что победили в третьем периоде, забросили эту шайбу.

Первый период был более-менее равным. Нам нужно добавлять в страсти, желании, борьбе, характере – без этого хоккей будет пресным.

Нам тяжко даются матчи против системных команд. У нас есть время, работаем над этим. Как достучаться до игроков? Такие вещи – это настрой на игру. На настрой влияют соперник, турнирное положение, состав, а иногда и время матча.

Конечно, против таких команд нам нужна удвоенная энергия. За сезон таких матчей бывает много, а сыграть весь сезон на драйве невозможно. Не верю, что на «Авангард» у нас не было настроя, соперник нам просто ничего не дал. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню», – сказал Барков-старший.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
Руководство может уже прокомментирует ситуацию с Жамновым?
Это просто не серьезно для такого клуба как Спартак замолчивать и скармливать всякую ересь болельщикам🤦🏻‍♂️
эх, дядя Саша( надавали твоей команде сегодня "по щщам". между Авангардом и Спартаком - километр скиллов. Насмарку сезон. Ну, как обычно. Болеем дальше
Вам не только нужно ментально работать, но и тактически! Столько ошибок наделали в обороне! И ведь это опытные игроки! Столько обрезов! Стоят на пятаке и смотрят как добивают! Не могут нормально откатиться спиной! Кин и Миронов при атаке с ходу начинают развороты! В шоке! Идет атака...вы не можете с места откатиться спиной, сыграть плечом или клюшкой? Детский сад! В ужасе! Вас в плей-офф вынесут в одну калиткой с такой обороной. Тренерский штаб вы не готовы к игре соперника от дома до дома? Не знаете как перестроить игру? Как команде выйти из под давления? Чем вы занимаетесь на теоретических занятиях и тренировках?
ГДЕ ЖАМНОВ?
Надеемся, что Барков настроит команду к плей-офф.
не ужели не видно когда стоит Загидулин команда более уверено играет
У Спартака, к сожалению, отсутствуют первые две пары обороны, играют три третьих пары - наш первый защитник Миронов в Д играл в третьей паре и редко поднимался до второй, потому и оборона такая дырявая - сравните с игрой условных Уэлле и/или Шарипзянова...
Я уже стал привыкать к катаклизмам игры Спартака . Вот и на вчерашний матч с Авангардом иллюзий не питал , поражение принял спокойно , без нервозности , всё было ожидаемо . Хорошо хоть не насухую сыграли , сумели счёт размочить . Мучиться осталось не долго , восьмое место в конференции , дальше 0 - 4 от Локо и долгожданный отпуск . Вот такой расклад намечается . Больше , мне , добавить нечего . Это всё очевидно .
Грустно и печально от вчерашнего матча. Особую грусть вызывают даже не проигранные единоборства (игра корпусом и клюшкой) и конек (постоянное скольжение, отсутствие рывков, быстрых поворотов и разворотов. Отсюда потеря общекомандной скорости) со стороны большинства игроков, а их тактическая безграмотность. И уже тут возникают вопросы к тренерскому штабу. К тактической подготовке команды. Умению и отработке ситуации с выходом из-под сильного давления противника. Хорошо тактически обученная команда не имеет права так отдавать инициативу, терять на сменах темп игры. Одна из лучших команд по атакам с ходу не может грамотно выйти из-под давления, теряет шайбу и обрезается в элементарных ситуациях. Непонятно, чем занимались на теоретических занятиях весь сезон.
