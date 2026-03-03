Тренер «Спартака» Барков об 1:4: «Не смогли прибавить во 2-м периоде, наблюдали, как «Авангард» играет. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню»

Барков-старший высказался о матче «Спартака» с «Авангардом».

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака » Александр Барков-старший высказался после матча против «Авангарда » (1:4).

«Во втором периоде мы не смогли прибавить и наблюдали, как «Авангард» играет. Проиграли борьбу, в движении и в желании. Позитивное лишь то, что победили в третьем периоде, забросили эту шайбу.

Первый период был более-менее равным. Нам нужно добавлять в страсти, желании, борьбе, характере – без этого хоккей будет пресным.

Нам тяжко даются матчи против системных команд. У нас есть время, работаем над этим. Как достучаться до игроков? Такие вещи – это настрой на игру. На настрой влияют соперник, турнирное положение, состав, а иногда и время матча.

Конечно, против таких команд нам нужна удвоенная энергия. За сезон таких матчей бывает много, а сыграть весь сезон на драйве невозможно. Не верю, что на «Авангард» у нас не было настроя, соперник нам просто ничего не дал. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню», – сказал Барков-старший.