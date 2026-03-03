  • Спортс
  «Эдмонтон» ведет переговоры об обмене Мерфи из «Чикаго» на драфт-пик. «Блэкхокс» удержат 50% зарплаты защитника (Sportsnet)
3

«Эдмонтон» ведет переговоры об обмене Мерфи из «Чикаго» на драфт-пик. «Блэкхокс» удержат 50% зарплаты защитника (Sportsnet)

«Эдмонтон» близок к приобретению Мерфи у «Чикаго».

Защитник «Чикаго» Коннор Мерфи может перейти в «Эдмонтон».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что между «Ойлерс» и «Блэкхокс» идут активные переговоры об обмене защитника.

По данным журналиста издания Марка Спектора, в рамках обмена «Чикаго» получит выбор во втором раунде драфта-2028 и сохранит половину зарплаты Мерфи в своей платежной ведомости.

Срок соглашения Мерфи с кэпхитом 4,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне он провел 60 матчей и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «минус 3».

Уже выменяли. Очень дёшево кстати обошёлся
Ответ Белый офицер
Уже выменяли. Очень дёшево кстати обошёлся
За UFA нормально...
Ответ klimkamnev
За UFA нормально...
С удержанием 50% зп дёшево
