«Эдмонтон» ведет переговоры об обмене Мерфи из «Чикаго» на драфт-пик. «Блэкхокс» удержат 50% зарплаты защитника (Sportsnet)
«Эдмонтон» близок к приобретению Мерфи у «Чикаго».
Защитник «Чикаго» Коннор Мерфи может перейти в «Эдмонтон».
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что между «Ойлерс» и «Блэкхокс» идут активные переговоры об обмене защитника.
По данным журналиста издания Марка Спектора, в рамках обмена «Чикаго» получит выбор во втором раунде драфта-2028 и сохранит половину зарплаты Мерфи в своей платежной ведомости.
Срок соглашения Мерфи с кэпхитом 4,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
В нынешнем сезоне он провел 60 матчей и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «минус 3».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже выменяли. Очень дёшево кстати обошёлся
Уже выменяли. Очень дёшево кстати обошёлся
За UFA нормально...
За UFA нормально...
С удержанием 50% зп дёшево
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем