«Эдмонтон» ведет переговоры об обмене Мерфи из «Чикаго» на драфт-пик. «Блэкхокс» удержат 50% зарплаты защитника (Sportsnet)

«Эдмонтон» близок к приобретению Мерфи у «Чикаго».

Защитник «Чикаго» Коннор Мерфи может перейти в «Эдмонтон ».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что между «Ойлерс» и «Блэкхокс» идут активные переговоры об обмене защитника.

По данным журналиста издания Марка Спектора, в рамках обмена «Чикаго » получит выбор во втором раунде драфта-2028 и сохранит половину зарплаты Мерфи в своей платежной ведомости.

Срок соглашения Мерфи с кэпхитом 4,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне он провел 60 матчей и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «минус 3».