НХЛ. «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», «Коламбус» одолел «Рейнджерс», «Торонто» уступил «Филадельфии», «Даллас» разгромил «Ванкувер»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

«Нэшвилл » проиграл «Детройту » (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ, «Рейнджерс » уступили «Коламбусу » (4:5 ОТ), «Филадельфия » справилась с «Торонто» (3:2 Б), «Колорадо» победил «Лос-Анджелес» (4:2).

