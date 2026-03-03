НХЛ. «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», «Коламбус» одолел «Рейнджерс», «Торонто» уступил «Филадельфии», «Даллас» разгромил «Ванкувер»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
«Нэшвилл» проиграл «Детройту» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ, «Рейнджерс» уступили «Коламбусу» (4:5 ОТ), «Филадельфия» справилась с «Торонто» (3:2 Б), «Колорадо» победил «Лос-Анджелес» (4:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
(А номер 16 вовремя смылся🤣)
Травма?
надеюсь без серьезных повреждений!
С такой обороной вся надежда только на кипера, без Гибсона очень тяжело будет!