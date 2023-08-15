12 комментариев

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Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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Ему был всего 21 год.

Чрезмерно насыщенный для нашего хоккея понедельник завершился ужасной новостью: нападающий «Салавата Юлаева» и «Торонто» Родион Амиров умер после продолжительной борьбы с раком.

Через полтора месяца ему исполнилось бы 22 года...

Если вы редко следите за хоккеем: кто такой Родион Амиров?

Родион – один из главных талантов своего поколения. Родившись в Уфе, он прошел в «Салавате» команды всех возрастов, отыграл в МХЛ, ВХЛ и КХЛ, вызывался во все сборные России – юниорскую, молодежную и взрослую.

Ему пророчили большую карьеру не только в Уфе, но и в НХЛ, где его в первом раунде драфта-2020 выбрал под 15-м номером «Торонто».

В отчетах скаутов тех лет про Амирова писали только комплиментарно. 

«У него есть все атакующие инструменты, чтобы уже сейчас набирать очки в профессионалах», – журналист The Athletic Кори Пронман понял это еще в 2019-м, до дебюта Амирова во взрослом хоккее.

«Впечатляющий двусторонний вингер. Соревнуется за каждую шайбу и стремится к победе благодаря своему балансу и сильному корпусу. Когда у него все получается, готов затащить матч для команды», – считал журналист Кэм Робинсон в своем преддрафтовом рейтинге.

«Два наиболее ярких аспекта игры Амирова – это его контроль шайбы и игра у борта во всех трех зонах. Он неуловим даже в ограниченном пространстве и ловко уходит с помощью поворотов, сохраняя владение. Он входит в зону атаки только с поднятой головой и постоянно находит и использует лучший вариант, как только у него появляются время и пространство. Будучи запертым в своей зоне, Амиров старается активнее играть клюшкой в попытках поймать чрезмерно увлеченных разыгрывающих. Это настоящий вор – и вы можете рассчитывать, что он будет грабить непритязательных соперников несколько раз за игру», – а так отзывался о нем канадский эксперт Стив Курнианос.

Драфт НХЛ-2020 пришелся на разгар пандемии, а потому сама церемония проходила по удаленке. Нападающий «Торонто» Митч Марнер объявил выбор своей команды, а его партнер Морган Райлли развернул именной свитер.

«Мы были счастливы, что его не взяли до нашего пика, и немедленно забрали», – радовался тогда генменеджер «Лифс» Кайл Дубас. Да и сам Родион был счастлив. 

2020-й вообще был лучшим годом в его карьере: высокий выбор на драфте, пижонский лакросс на предсезонке, первый гол в КХЛ (и сразу дубль), поездка на Евротур – Ларионов тогда предложил проверить в деле свою молодежку. Идея, кажется, больше всего понравилась Амирову: он забил в каждом из трех матчей – финнам, чехам и шведам. Второй такой дебют в истории взрослой сборной на Евротуре – первым был Максим Рыбин.

Разумеется, с такой игрой он поехал и на МЧМ-2021. Та яркая сборная осталась без медалей, но Родион стал ее лучшим бомбардиром с 6 (2+4) очками. 

«Амиров – молодой игрок. Он может приятно удивлять тебя и иногда разочаровывать. Все игроки неровно провели турнир. Но в целом считаю, что Родион сыграл хорошо. Я старался дать ему возможность творить и проявлять свои сильные качества. Он развивается. Этот МЧМ был хорошим опытом для него», – говорил тогда Профессор в интервью Sport24.

Родион доверял тренеру и советовался с ним по поводу переезда в НХЛ. В апреле 2021-го Амиров подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто», но первый год по нему должен был отыграть в аренде в родном «Салавате».

Перед сезоном-2021/22 Амиров получил травму ключицы в одном из товарняков, вернулся в конце сентября, отыграл три матча, но тут же пропал почти на два месяца. Врачам нужно было время, чтобы разобраться с диагнозом.

В конце года Родион сыграл еще несколько матчей – и снова пропал из состава. А 23 февраля 2022-го стала известна жуткая новость – у Амирова диагностирована опухоль головного мозга.

Амиров планировал вернуться на лед, его поддерживали Овечкин и Кузнецов

«Я хочу сохранять позитивный настрой, хочу, чтобы люди думали обо мне позитивно. Есть много других людей, которые болеют. Я хочу показать своим примером, что могу дать людям надежду.

Я живу обычной жизнью. Я продолжаю тренироваться, кататься, ходить в спортзал. Врачи это поддерживают. Я отрабатываю броски, работаю над своими руками, в основном выполняю те же упражнения, что и обычно, но делаю это самостоятельно.

Вера в Бога дает мне силы и уверенность в том, что я все преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Вызовы нужны для того, чтобы вы их преодолевали. Всегда оставайся на позитиве», – Амиров и до той шокирующей новости обладал максимально заразительной улыбкой, а тут казалось, что она стала еще более светлой и искренней.

Он всерьез взялся за борьбу с раком – проходил один за другим курсы химиотерапии и при этом старался по возможности тренироваться, насколько разрешали врачи. Даже пошли разговоры, что Родион может вернуться на лед в ноябре-декабре 2022-го – сам он на это очень надеялся. «Торонто» продлил его аренду в Уфе еще на сезон.

«У меня и сейчас часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь – не надо этого спрашивать», – говорил нападающий «Спорт-Экспрессу» прошлым летом. Он не жалел себя и не хотел, чтобы его жалели.

Казалось, что все идет как надо. А оба клуба Амирова дополнительно подстегивали его. «Салават» включил в состав на первый выезд сезона-2022/23, а «Торонто» выдернул Родиона из Уфы, чтобы представить болельщикам перед матчем регулярки НХЛ с «Вашингтоном». Там же он познакомился с Овечкиным, который сразу предложил свою помощь. Ну и, конечно, пообщался с партнерами по «Лифс», которые записывали видеообращения с поддержкой еще в феврале.

Но эта история без счастливого конца. Спустя несколько дней стало известно, что возвращение на лед откладывается – Родиону требуется дополнительное лечение. И большинство дальнейших новостей были связаны с акциями в его поддержку. В них участвовали и партнеры по «Салавату», и русские игроки НХЛ (Задоров, Овечкин, Кузнецов), и даже соперники – например, «Авангард» и СКА – слали лучи поддержки.

В мае 2023-го «Салават» продлил с Амировым контракт, но новостей о его состоянии почти не было, а те пожелания, что появлялись в медиа, наталкивали, скорее, на неприятные мысли. При этом сам Родион боролся до последнего – и верил, что у него все получится.

Всем нам будет очень не хватать этого улыбчивого парня.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

12 комментариев

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Черный52
Слезу пустил, когда узнал , очень печально, сочувствую семье и всем переживающим 😓
+8
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el comandante
Земля пухом. Сил семье.
+5
0
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Илья Муромец
Инна лилляhи уа инна иЛяйhи раджиун ☝️
+2
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DevilsFan
RIP, Родион
+1
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AntOn
… помню читал на гостевых Ливз комплиментарные отзывы после драфта …. Да уж …. Да уж :((((
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weaverpro
Очень печально
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klet
21 год, ужас. Земля пухом.
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KOT_B_yHTAX
Как жаль....Черепанов, теперь он...да что такое...
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Три броска в одной атаке
Родя 😢😢😢
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b08r
Светлая память этому бойцу😔 никому такого не пожелаешь
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Sergey Smolensky
Казалось ещё 2 года назад, что Родион в аренде подтянет силовую борьбу, катание, бросок и поедет пробиваться в НХЛ. А тут эвона как получилось....
RIP
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Aslan
Я не знаю и не понимаю, что могу тут написать в данной ситуации... RIP... Просто слезы...
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