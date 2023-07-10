Про КХЛ
Блог

Новый поворот в деле Федотова: ФХР не признает его контракт с ЦСКА, хотя якобы помогала клубу

ИИХФ ИИХФ
возможные переходы возможные переходы
НХЛ НХЛ
Филадельфия Филадельфия
ЦСКА ЦСКА
ФХР ФХР
переходы переходы
КХЛ КХЛ
Иван Федотов Иван Федотов
Хоккей Хоккей

Кажется, эта эпопея надолго.

Ситуация вокруг Ивана Федотова становится все запутаннее. Только КХЛ признала контракт ЦСКА с игроком «Филадельфии» (даже несмотря на возможный конфликт лиг), как «Спорт-Экспресс» сообщил об отсутствии трансферной карты у хоккеиста – якобы ИИХФ может вообще не допустить его к участию в чемпионате.

В понедельник ситуация стала еще сложнее. ФХР выпустила заявление по поводу Федотова – в нем говорится, что решение о будущем голкипера еще не принято:

«Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ.

ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея».

ФХР поставила шлагбаум перед КХЛ. Давайте разбираться, как же так получилось.

Что мы знаем про контракт Федотова с «Филадельфией»?

Вратарь подписал соглашение с «Флайерс» 7 мая 2022-го – на один сезон с зарплатой 925 тысяч долларов (при выполнении всех бонусов – 1,1 млн), из которых 92,5 тысячи выплатили игроку сразу в качестве подписного бонуса.

«Все будет понятно, когда я приеду. Это [соглашение на один год] было комфортно и для меня, и для них, чтобы посмотреть, а дальше уже подписать долгосрочный контракт. Я не питаю иллюзий, но, если бы я был не уверен, что эта лига мне по силе, я даже не начинал бы», – говорил Федотов «Матч ТВ». При этом заявлял в других интервью, что готов какое-то время провести даже в АХЛ – набраться опыта и привыкнуть к местному хоккею.

Но 1 июля Ивана задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата – так он отправился в армию. Менеджеры «Филадельфии» с непониманием следили за происходящим – и отказывались от комментариев. При этом у клуба была возможность заморозить контракт, внеся хоккеиста в список отказников, которые не явились в тренировочный лагерь, и перенести действие соглашения на сезон-2023/24. 

23 сентября 2022-го Билл Дэйли, заместитель комиссионера, говорил, что «Филадельфия» не заморозила договор и пока не собирается этого делать. И только летом 2023 года НХЛ четко заявила: контракт вратаря с клубом будет действовать в сезоне-2023/24. При этом заморозку контракта признавал даже президент ЦСКА Игорь Есмантович, но в качестве аргумента сейчас делает упор на то, что прошлое соглашение закончилось, а нового, «рукописного», на чемпионат-2023/24, между игроком и «Флайерс» просто нет (хотя и быть не могло – он же в армии служил).

И такое объяснение (с итоговой регистрацией контракта в КХЛ) выглядит максимально странно – особенно с учетом того информационного шума из ветеранов, воспитанников и действующих игроков ЦСКА, восхваляющих победу Есмантовича. Кажется, даже после очередного чемпионства было меньше желающих высказаться.

Но все это никак не влияет на позицию НХЛ, которую озвучил Билл Дэйли ТАСС: «Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон-2023/24 в НХЛ. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ».

Может ли ФХР запретить регистрацию Федотова?

Если коротко: наверняка.

Если с юридическими тонкостями: ФХР – общероссийское общественное объединение, под эгидой которой проводятся все более-менее крупные хоккейные соревнования на территории страны. КХЛ – общество с ограниченной ответственностью, которое проводит регулярный чемпионат и Кубок Гагарина (благодаря автономной некоммерческой организации «Континентальная хоккейная лига»). В рамках этих турниров разыгрывается титул чемпиона России по хоккею – и это право лиге передала как раз ФХР. Так что КХЛ выступает в некотором смысле как подрядчик. Организации регулярно продлевают соглашение: последний раз в августе 2021-го и сразу на 4 сезона – до 30 апреля 2025-го чемпион России будет определяться в сезоне лиги.

При этом сама КХЛ в структуру федерации не входит, и, по идее, в каких-то вопросах может быть более-менее самостоятельной. Например, в прошлом году лига отбилась от предложения ФХР изменить формат регулярки, но при этом ранее не смогла выбить у федерации продление сезона на неделю в 2018-м и, разумеется, смирилась с сокращением лимита на легионеров, на котором настоял Минспорта в 2022-м. По идее, КХЛ могла бы проводить исключительно свой турнир со своими правилами, лимитами и без розыгрыша титула чемпиона России, но в реальности, конечно, никто им этого сделать не даст – потому что, опять же, все крупные соревнования в стране проводятся под эгидой ФХР.

Сложно сказать, прописаны ли спорные моменты по игрокам в соглашении между организациями, но если федерация упрется до конца – контракт Федотова с ЦСКА будет признан недействительным.

Про какие правила ИИХФ говорит ФХР?

Сложно сказать, что конкретно имеют в виду представители федерации – в сообщении не уточняется. Если речь идет о трансферной карте (про которую писал «СЭ»), то в трансферном регламенте ИИХФ на сезоны-2022/23 и 2023/24 вообще нет ее упоминания (кроме образца заявки на бессрочную).

Кроме того, НХЛ упомянута лишь в одном пункте документа – 9.5: «Если игрок желает вернуться в свою Домашнюю национальную ассоциацию-член ИИХФ, то данная национальная ассоциация должна отправить запрос на трансфер в национальную ассоциацию-член ИИХФ, в чьей стране находится клуб НХЛ/АХЛ». 

Но самые главные слова для ФХР, КХЛ и ЦСКА заключены в пункте 8 – «Трансферы игроков, имеющих действующий контракт»:

8.1. Все национальные ассоциации-члены ИИХФ, их лиги и клубы должны признавать все существующие и действующие контракты игроков, выступающих в организациях, являющихся или не являющихся членами ИИХФ.

8.4. Если у игрока есть действующий контракт профессионального хоккеиста, то в течение срока его действия никакое официальное лицо никакого другого клуба или лиги, или лицо, действующее от имени любого другого клуба или лиги, являющихся членом другой национальной ассоциации-члена ИИХФ или организации, не являющейся членом ИИХФ, не имеет права устанавливать контакт с этим игроком с целью побуждения игрока к нарушению действующего контракта и переходу в новый клуб или лигу.

Ключевые вопросы: делали ли сотрудники ФХР запрос коллегам из США (а судя по сегодняшнему заявлению, нет) и какой статус у контракта Федотова? Если он был официально заморожен НХЛ и автоматически перенесен на следующий сезон (а судя по словам Дэйли, был), то ЦСКА нарушил пункты 8.1 и 8.4.

Конкретные наказания в дисциплинарном регламенте ИИХФ для данных нарушений не прописаны – международная федерация отдельно рассматривает различные ситуации. Разгон наказания может быть любым – от выговора игроку / клубу / лиге, до дисквалификации игрока / отзыва титула у клуба (просто для примера) / штрафа в 500 тысяч швейцарских франков (51 млн рублей) для лиги.

Но, конечно, по максимуму ИИХФ, предпочитающая решать проблемы международных турниров, а не внутренних чемпионатов, жестить не будет – хотя дело, похоже, ей придется детально изучать.

А что происходит на самом деле?

Самое интересное – это цитаты президента ЦСКА Игоря Есмантовича от 8 июля. Вот его слова из интервью ТАСС, «Матч ТВ» и «Чемпионату»:

• «Был сделан сравнительный анализ по пунктам, которые до этого прислал нам генменеджер «Филадельфии». Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ»;

• «Подводя итог этой ситуации, могу констатировать: КХЛ сделала все профессионально и четко. Также хотел бы выразить благодарность ФХР, так как мы в этой ситуации работали все вместе»;

• «Все было проработано. Было письмо от федерации [хоккея России], было письмо от «Филадельфии», которое было расписано пунктами, с которыми нужно было работать в части, касающейся юридического статуса контракта. Мы их обработали, сделали заключение, экспертизу». 

Каждый раз подчеркнута федерация.

Теперь вопрос: с кем же работал руководитель армейцев, если ФХР в понедельник выпустила свое заявление? При этом главные люди Хоккея России – Владислав Третьяк и Роман Ротенберг – за весь год только по паре раз упомянули Федотова в своих речах. Наиболее конкретно – президент организации в начале мая (!): рассуждал, как Иван освоится после года без практики на высшем уровне. О какой-либо помощи ЦСКА со стороны ФХР – ни слова.

Ротенберг же с начала всего замеса вратаря с армией лишь заметил, что Федотов – воспитанник питерского хоккея, которого в свое время упустили тренеры, а в другой раз опроверг слухи о переходе игрока прямо со службы в СКА.

При этом первый вице-президент ФХР как никто другой заинтересован в том, чтобы права на Ивана принадлежали «Филадельфии», а негласная договоренность КХЛ и НХЛ уважать контракты друг друга осталась в силе. Ведь при открытом конфликте лиг с возможностью переманивания игроков именно Питер в первую очередь окажется под ударом: Иванов, Герасимюк, Никишин, Коромыслов, Мичков, Грицюк, Бардаков, Бучельников, Федотов, Глотов, Хуснутдинов, Танков – все они в новых реалиях смогут наплевать на контракты с армейцами разной продолжительности.

А с учетом того, что отношения Есмантовича и Ротенберга очень сложно назвать дружескими, именно главный тренер СКА выглядит сейчас бенефициаром сегодняшнего заявления ФХР. Хотя, в целом, всем командам лиги, кроме ЦСКА, невыгодно нелегальное возвращение Федотова.

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой

Федотов в ЦСКА на два года! А КХЛ, похоже, пошла в открытый конфликт с НХЛ

СКА сильно поменялся летом: обновился топ-6, в команде 28 (!) форвардов, пробит потолок зарплат и не все ясно с вратарем

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Алексей Куденко, Илья Питалев, Алексей Филиппов

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДнепрЧемпион1983
Цирк на дроте наш хоккей. Взял поп корн жду следующую серию:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир
Я бы на месте Федотова уехал туда... Согласен полностью.... Цирк!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий