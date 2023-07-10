Кажется, эта эпопея надолго.

Ситуация вокруг Ивана Федотова становится все запутаннее. Только КХЛ признала контракт ЦСКА с игроком «Филадельфии» (даже несмотря на возможный конфликт лиг), как «Спорт-Экспресс» сообщил об отсутствии трансферной карты у хоккеиста – якобы ИИХФ может вообще не допустить его к участию в чемпионате.

В понедельник ситуация стала еще сложнее. ФХР выпустила заявление по поводу Федотова – в нем говорится, что решение о будущем голкипера еще не принято:

«Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ.

ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея».

ФХР поставила шлагбаум перед КХЛ. Давайте разбираться, как же так получилось.

Что мы знаем про контракт Федотова с «Филадельфией»?

Вратарь подписал соглашение с «Флайерс» 7 мая 2022-го – на один сезон с зарплатой 925 тысяч долларов (при выполнении всех бонусов – 1,1 млн), из которых 92,5 тысячи выплатили игроку сразу в качестве подписного бонуса.

«Все будет понятно, когда я приеду. Это [соглашение на один год] было комфортно и для меня, и для них, чтобы посмотреть, а дальше уже подписать долгосрочный контракт. Я не питаю иллюзий, но, если бы я был не уверен, что эта лига мне по силе, я даже не начинал бы», – говорил Федотов «Матч ТВ». При этом заявлял в других интервью, что готов какое-то время провести даже в АХЛ – набраться опыта и привыкнуть к местному хоккею.

Но 1 июля Ивана задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата – так он отправился в армию. Менеджеры «Филадельфии» с непониманием следили за происходящим – и отказывались от комментариев. При этом у клуба была возможность заморозить контракт, внеся хоккеиста в список отказников, которые не явились в тренировочный лагерь, и перенести действие соглашения на сезон-2023/24.

23 сентября 2022-го Билл Дэйли, заместитель комиссионера, говорил, что «Филадельфия» не заморозила договор и пока не собирается этого делать. И только летом 2023 года НХЛ четко заявила: контракт вратаря с клубом будет действовать в сезоне-2023/24. При этом заморозку контракта признавал даже президент ЦСКА Игорь Есмантович, но в качестве аргумента сейчас делает упор на то, что прошлое соглашение закончилось, а нового, «рукописного», на чемпионат-2023/24, между игроком и «Флайерс» просто нет (хотя и быть не могло – он же в армии служил).

И такое объяснение (с итоговой регистрацией контракта в КХЛ) выглядит максимально странно – особенно с учетом того информационного шума из ветеранов, воспитанников и действующих игроков ЦСКА, восхваляющих победу Есмантовича. Кажется, даже после очередного чемпионства было меньше желающих высказаться.

Но все это никак не влияет на позицию НХЛ, которую озвучил Билл Дэйли ТАСС: «Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон-2023/24 в НХЛ. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ».

Может ли ФХР запретить регистрацию Федотова?

Если коротко: наверняка.

Если с юридическими тонкостями: ФХР – общероссийское общественное объединение, под эгидой которой проводятся все более-менее крупные хоккейные соревнования на территории страны. КХЛ – общество с ограниченной ответственностью, которое проводит регулярный чемпионат и Кубок Гагарина (благодаря автономной некоммерческой организации «Континентальная хоккейная лига»). В рамках этих турниров разыгрывается титул чемпиона России по хоккею – и это право лиге передала как раз ФХР. Так что КХЛ выступает в некотором смысле как подрядчик. Организации регулярно продлевают соглашение: последний раз в августе 2021-го и сразу на 4 сезона – до 30 апреля 2025-го чемпион России будет определяться в сезоне лиги.

При этом сама КХЛ в структуру федерации не входит, и, по идее, в каких-то вопросах может быть более-менее самостоятельной. Например, в прошлом году лига отбилась от предложения ФХР изменить формат регулярки, но при этом ранее не смогла выбить у федерации продление сезона на неделю в 2018-м и, разумеется, смирилась с сокращением лимита на легионеров, на котором настоял Минспорта в 2022-м. По идее, КХЛ могла бы проводить исключительно свой турнир со своими правилами, лимитами и без розыгрыша титула чемпиона России, но в реальности, конечно, никто им этого сделать не даст – потому что, опять же, все крупные соревнования в стране проводятся под эгидой ФХР.

Сложно сказать, прописаны ли спорные моменты по игрокам в соглашении между организациями, но если федерация упрется до конца – контракт Федотова с ЦСКА будет признан недействительным.

Про какие правила ИИХФ говорит ФХР?

Сложно сказать, что конкретно имеют в виду представители федерации – в сообщении не уточняется. Если речь идет о трансферной карте (про которую писал «СЭ»), то в трансферном регламенте ИИХФ на сезоны-2022/23 и 2023/24 вообще нет ее упоминания (кроме образца заявки на бессрочную).

Кроме того, НХЛ упомянута лишь в одном пункте документа – 9.5: «Если игрок желает вернуться в свою Домашнюю национальную ассоциацию-член ИИХФ, то данная национальная ассоциация должна отправить запрос на трансфер в национальную ассоциацию-член ИИХФ, в чьей стране находится клуб НХЛ/АХЛ».

Но самые главные слова для ФХР, КХЛ и ЦСКА заключены в пункте 8 – «Трансферы игроков, имеющих действующий контракт»:

8.1. Все национальные ассоциации-члены ИИХФ, их лиги и клубы должны признавать все существующие и действующие контракты игроков, выступающих в организациях, являющихся или не являющихся членами ИИХФ.

8.4. Если у игрока есть действующий контракт профессионального хоккеиста, то в течение срока его действия никакое официальное лицо никакого другого клуба или лиги, или лицо, действующее от имени любого другого клуба или лиги, являющихся членом другой национальной ассоциации-члена ИИХФ или организации, не являющейся членом ИИХФ, не имеет права устанавливать контакт с этим игроком с целью побуждения игрока к нарушению действующего контракта и переходу в новый клуб или лигу.

Ключевые вопросы: делали ли сотрудники ФХР запрос коллегам из США (а судя по сегодняшнему заявлению, нет) и какой статус у контракта Федотова? Если он был официально заморожен НХЛ и автоматически перенесен на следующий сезон (а судя по словам Дэйли, был), то ЦСКА нарушил пункты 8.1 и 8.4.

Конкретные наказания в дисциплинарном регламенте ИИХФ для данных нарушений не прописаны – международная федерация отдельно рассматривает различные ситуации. Разгон наказания может быть любым – от выговора игроку / клубу / лиге, до дисквалификации игрока / отзыва титула у клуба (просто для примера) / штрафа в 500 тысяч швейцарских франков (51 млн рублей) для лиги.

Но, конечно, по максимуму ИИХФ, предпочитающая решать проблемы международных турниров, а не внутренних чемпионатов, жестить не будет – хотя дело, похоже, ей придется детально изучать.

А что происходит на самом деле?

Самое интересное – это цитаты президента ЦСКА Игоря Есмантовича от 8 июля. Вот его слова из интервью ТАСС, «Матч ТВ» и «Чемпионату»:

• «Был сделан сравнительный анализ по пунктам, которые до этого прислал нам генменеджер «Филадельфии». Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ»;

• «Подводя итог этой ситуации, могу констатировать: КХЛ сделала все профессионально и четко. Также хотел бы выразить благодарность ФХР, так как мы в этой ситуации работали все вместе»;

• «Все было проработано. Было письмо от федерации [хоккея России], было письмо от «Филадельфии», которое было расписано пунктами, с которыми нужно было работать в части, касающейся юридического статуса контракта. Мы их обработали, сделали заключение, экспертизу».

Каждый раз подчеркнута федерация.

Теперь вопрос: с кем же работал руководитель армейцев, если ФХР в понедельник выпустила свое заявление? При этом главные люди Хоккея России – Владислав Третьяк и Роман Ротенберг – за весь год только по паре раз упомянули Федотова в своих речах. Наиболее конкретно – президент организации в начале мая (!): рассуждал, как Иван освоится после года без практики на высшем уровне. О какой-либо помощи ЦСКА со стороны ФХР – ни слова.

Ротенберг же с начала всего замеса вратаря с армией лишь заметил, что Федотов – воспитанник питерского хоккея, которого в свое время упустили тренеры, а в другой раз опроверг слухи о переходе игрока прямо со службы в СКА.

При этом первый вице-президент ФХР как никто другой заинтересован в том, чтобы права на Ивана принадлежали «Филадельфии», а негласная договоренность КХЛ и НХЛ уважать контракты друг друга осталась в силе. Ведь при открытом конфликте лиг с возможностью переманивания игроков именно Питер в первую очередь окажется под ударом: Иванов, Герасимюк, Никишин, Коромыслов, Мичков, Грицюк, Бардаков, Бучельников, Федотов, Глотов, Хуснутдинов, Танков – все они в новых реалиях смогут наплевать на контракты с армейцами разной продолжительности.

А с учетом того, что отношения Есмантовича и Ротенберга очень сложно назвать дружескими, именно главный тренер СКА выглядит сейчас бенефициаром сегодняшнего заявления ФХР. Хотя, в целом, всем командам лиги, кроме ЦСКА, невыгодно нелегальное возвращение Федотова.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Алексей Куденко, Илья Питалев, Алексей Филиппов