В КХЛ нет команды стабильнее ЦСКА. С приходом «Роснефти» армейцы чаще всех играют в финале

Красная машина 😀

ЦСКА снова в финале – пятый раз за последние шесть лет. Что это, если не возвращение во времена чемпионата СССР и доминирования армейского клуба, о котором так грезили его прославленные ветераны? И каждому из них стоит благодарить Виктора Тихонова, который однажды дошел до Путина и помог найти мощный источник финансирования.

До 2010 года команду пополам содержали «Норникель» и «Уралхим» – в феврале стало известно, что уральцы выходят из дела. Через год «Норникель» перевел управление клубом на свою энергетическую «дочку» ОГК-3 – и передал ее в структуру «Интер РАО» в обмен на 14,2% акций самого «РАО». Той же весной из команды ушли лидеры – Бадюков, Рылов, Марек и Вячеслав Козлов.

И тогда Виктор Тихонов пошел за помощью к премьер-министру.

«Это был приемный день премьера, когда перед ним отчитываются все министры, – рассказывал в октябре 2011-го Виктор Тихонов «Советскому спорту». – Владимир Владимирович в присутствии министра обороны Анатолия Сердюкова нас со Славой (Фетисовым) принял, выслушал, мы вручили ему письмо. Путин прочитал документ и сказал: «Хорошо, будем решать».

Через месяц сам Путин пришел в «Мегаспорт» на встречу с тренерами СДЮШОР ЦСКА и родительским комитетом школы. И выдал самую настоящую бомбу: «Мы начали искать возможности, подключили наши энергетические компании, договорились с «Роснефтью», что «Роснефть» должна – нет, может поддержать хоккейный клуб».

После прихода «Роснефти» ЦСКА пережил несколько этапов ковровых закупок – от Радулова и локаутного десанта с Брызгаловым и Дацюком, до скупки лидеров «Сибири» и спецоперации по привлечению Кирилла Капризова из дружественного «Салавата Юлаева».

Нынешний ЦСКА сбит немного иначе – с учетом потолка зарплат, на который не устает жаловаться Игорь Есмантович. Звезд уровня Капризова и Радулова уже нет – вместо них Михаил Григоренко и Сергей Плотников, молчавшие в финале Запада до решающих матчей. А в лучшем третьем звене этого плей-офф играет ангарский дед с классной бородой и на минимальном контракте – почти любой клуб КХЛ может позволить себе контракты Александра Попова, Андрея Светлакова и Максима Соркина. Тем не менее, ЦСКА снова в финале – и это делает его самой доминирующей командой десятилетия.

Просто сравним с другими топами российского хоккея, которые тоже не сидели без дела последние 10 лет.

Самые стабильные после ЦСКА – «Магнитка» и «Авангард», которые трижды играли в финалах и встречались там с армейцами. Не удивляйтесь, что в списке есть московское «Динамо» – бело-голубые выстрелили на старте временного отрезка, ухватив два Кубка Гагарина. «Салават» же – скорее, как иллюстрация грустных реалий уфимского хоккея прямо сейчас.

«Хотел бы сказать спасибо нашему уважаемому почетному президенту Виктору Васильевичу Тихонову за то, что он попросил Владимира Владимировича Путина посмотреть в сторону ЦСКА. И попросил такую большую компанию, как «Роснефть», взять ЦСКА и помочь этому легендарному клубу стать той спортивной величиной, которой он являлся в советские годы.

Это было сделано в лице Игоря Ивановича Сечина. Наш клуб сумел выполнить на данный период те задачи. Еще раз хотелось бы отметить помощь нашего уважаемого спонсора», – так Сергей Федоров благодарил Виктора Тихонова в 2012-м, когда занял пост генерального менеджера ЦСКА.

Теперь он вывел клуб в финал в первый же сезон в качестве главного тренера.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин