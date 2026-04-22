ЮЧМ-2026. США проиграли Чехии в овертайме, Канада уступила Словакии, Финляндия победила Норвегию, Швеция забила 7 голов Германии
Стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею в Словакии.
Сегодня стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею-2026.
Турнир проходит в Словакии. Сборная России U18 не была допущена к участию.
Групповая стадия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс"
У "Кленовых листьев" ещё есть несколько игроков, котирующихся на уровне первого - второго раунда (Престон, Дажене, Валентини, Макбит, Кэли). Но их могут затмить фавориты ярмарки талантов 2027 года. В первую очередь - Алексис Джозеф (претендует на выбор под первым номером) и Дима Жилкин, акции которого пока что не так высоки.
У американцев самые одарённые проспекты тоже выходят на драфт следующим летом - Сэмми Нельсон, Картер Мейер и Нолан Фицгенри в атаке плюс Диего Гутьеррес и Левай Харпер в обороне. Из более старших игроков стоит последить за Бруксом Роговски и сыном Мэтта Каллена Уайттом. Лидером по общему числу набранных очков за сборную в сезоне 2025/26 у "звездно-полосатых" был Джейми Глэнс, но есть ощущение, что его высоко не задрафтуют.
В составе Шведов главные звёзды - Маркус Нордмарк, Элтон Херманссон, Мальте Густафссон и Боссе Мейер. Не пользуется повышенным вниманием скаутов в преддверии драфта, но набирает кучу очков в атаке защитник Аксель Элофссон.
В теории доехать до Словакии ещё может и действующий победитель МЧМ Вигго Бьёрк. Вместо того, чтобы пораньше отправиться в тренировочный лагерь юниорской сборной, он решил помочь молодёжной команде "Юргордена" в финале плей-офф (хотя его об этом никто не просил) и был отстранён от участия в ЮЧМ. Но его позицию в заявке никому пока не отдали, и шведская федерация ещё может откатить всё назад в случае быстрого примирения.
Финны также отцепили от турнира одного из ведущих своих форвардов Оскара Хемминга из-за его долгих контрактных споров с одним из клубов Лииги и несанкционированного перехода в NCAA. Зато в строю остались все другие лидеры Суоми, к коим относятся Юхо Пиипаринен, Оливер Суванто, Лука Сантала и Саму Алалаури. Помимо них можно посмотреть на Пааво Фуглеберга с драфта-2028.
Коротко перечислю и наиболее любопытных хоккеистов в других командах:
Чехия - Петр Томек, Михал Гартл, Шимон Католицки, Якуб Ванечек
Словакия - Тимоти Казда, Адам Гольер, Луциан Бернат, Оливер Ожоганы
Норвегия - Никлас Орам Ульсен, Каспер Хьёлмоэн, Феликс Квернстад
Германия - Максим Кальце (раньше он был Пенкин, но почему-то сменил фамилию), Йонас Шварц, Тобиас Кршестан, Дариан Рольсинг
Латвия - Оливерс Мурниекс, Мартинс Клауканс, Даниелс Рейдзанс и Ричардс Лисовскис
Дания - вратарь Антон Вильде Ларсен + защитник Эмиль Якобсен