  • ЮЧМ-2026. США проиграли Чехии в овертайме, Канада уступила Словакии, Финляндия победила Норвегию, Швеция забила 7 голов Германии
Стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею в Словакии.

Сегодня стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею-2026.

Турнир проходит в Словакии. Сборная России U18 не была допущена к участию.

Юниорский чемпионат мира-2026

Групповая стадия
 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Что там будущие звезды хоть есть? Что-то, забили на этот турнир, не одной статьи
https://www.dailyfaceoff.com/news/2026-nhl-draft-top-15-prospects-to-watch-u-18-world-championship-verhoeff-lin-suvanto-cullen
С предстоящего драфта НХЛ звезд маловато. Многие претенденты на выбор в топ-10 уже не могут принять участие в турнире в из-за возраста. У канадцев некоторые сильные игроки залечивают травмы или до сих пор заняты в клубах. Хотя, например, один из главных конкурентов Стенберга и Маккенны Китон Верхофф до сборной всё же добрался. Тайнэн Лоуренс и Райан Лин тоже в деле - будут исправляться за позорное выступление на августовском Кубке Глинки/Гретцки.

У "Кленовых листьев" ещё есть несколько игроков, котирующихся на уровне первого - второго раунда (Престон, Дажене, Валентини, Макбит, Кэли). Но их могут затмить фавориты ярмарки талантов 2027 года. В первую очередь - Алексис Джозеф (претендует на выбор под первым номером) и Дима Жилкин, акции которого пока что не так высоки.

У американцев самые одарённые проспекты тоже выходят на драфт следующим летом - Сэмми Нельсон, Картер Мейер и Нолан Фицгенри в атаке плюс Диего Гутьеррес и Левай Харпер в обороне. Из более старших игроков стоит последить за Бруксом Роговски и сыном Мэтта Каллена Уайттом. Лидером по общему числу набранных очков за сборную в сезоне 2025/26 у "звездно-полосатых" был Джейми Глэнс, но есть ощущение, что его высоко не задрафтуют.

В составе Шведов главные звёзды - Маркус Нордмарк, Элтон Херманссон, Мальте Густафссон и Боссе Мейер. Не пользуется повышенным вниманием скаутов в преддверии драфта, но набирает кучу очков в атаке защитник Аксель Элофссон.

В теории доехать до Словакии ещё может и действующий победитель МЧМ Вигго Бьёрк. Вместо того, чтобы пораньше отправиться в тренировочный лагерь юниорской сборной, он решил помочь молодёжной команде "Юргордена" в финале плей-офф (хотя его об этом никто не просил) и был отстранён от участия в ЮЧМ. Но его позицию в заявке никому пока не отдали, и шведская федерация ещё может откатить всё назад в случае быстрого примирения.

Финны также отцепили от турнира одного из ведущих своих форвардов Оскара Хемминга из-за его долгих контрактных споров с одним из клубов Лииги и несанкционированного перехода в NCAA. Зато в строю остались все другие лидеры Суоми, к коим относятся Юхо Пиипаринен, Оливер Суванто, Лука Сантала и Саму Алалаури. Помимо них можно посмотреть на Пааво Фуглеберга с драфта-2028.

Коротко перечислю и наиболее любопытных хоккеистов в других командах:

Чехия - Петр Томек, Михал Гартл, Шимон Католицки, Якуб Ванечек

Словакия - Тимоти Казда, Адам Гольер, Луциан Бернат, Оливер Ожоганы

Норвегия - Никлас Орам Ульсен, Каспер Хьёлмоэн, Феликс Квернстад

Германия - Максим Кальце (раньше он был Пенкин, но почему-то сменил фамилию), Йонас Шварц, Тобиас Кршестан, Дариан Рольсинг

Латвия - Оливерс Мурниекс, Мартинс Клауканс, Даниелс Рейдзанс и Ричардс Лисовскис

Дания - вратарь Антон Вильде Ларсен + защитник Эмиль Якобсен
Какую красоту Херманссона отменили из-за офсайда...
Шведы спокойно разматывают немцев. Даже особо не парятся. А немцы сами не реализуют. Сначала два в одного вратаря вышли, выше перекладины запулили. После, игры в большинстве. Можно было нервы потрепать шведам.
немцы в меньшинстве могли даже забивать.
Так я о чём и написал. Они в меньшинстве на вратаря вышли.
Словаки дома навели шороху!
Норги пока неплохо смотрятся.
Читаемо было, состав хороший.
пока всё выглядит так, что игра пойдёт по сценарию игры шведов с немцами - норги набегаются, замедлятся, и финны возьмут своё.
блин, финны неудобным последним пасом офигенскую комбинацию запороли.
интересно. шведы 5 на 5 играют лучше чем в большинстве))
Хохохо, чехи в овертайме за 20 секунд до конца всё закончили!!!
Уже в первый день овертайм! Красавчики, хороший матч чехов и амеров.
У Словакии есть игроки, которые играют в чемпионате Словакии. На хорошем счету в Чехии до 20 лет, даже в чемпионате Чехии дебюты были и в Северной Америке хорошие игроки. Там 2009-2010 гг рождения езе сильнее игроки.
