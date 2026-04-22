Защитник ЦСКА Нестеров планирует выйти на рынок свободных агентов («СЭ»)

Защитник ЦСКА Никита Нестеров, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 33-летний игрок планирует выйти на рынок свободных агентов. Клуб из Москвы не собирается предлагать защитнику устраивающий его контракт.

Срок действующего соглашения истекает 31 мая.

Нестеров выступает за ЦСКА с 2017 года с перерывом в один сезон, когда он уезжал в НХЛ. Он выиграл с клубом три Кубка Гагарина.

В сезоне-2025/26 Нестеров набрал 18 (3+15) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 5 (1+4) очков в 10 играх плей-офф.