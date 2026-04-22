Защитник ЦСКА Нестеров планирует выйти на рынок свободных агентов («СЭ»)

Защитник Никита Нестеров, скорее всего, покинет ЦСКА.

Защитник ЦСКА Никита Нестеров, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 33-летний игрок планирует выйти на рынок свободных агентов. Клуб из Москвы не собирается предлагать защитнику устраивающий его контракт.

Срок действующего соглашения истекает 31 мая.

Нестеров выступает за ЦСКА с 2017 года с перерывом в один сезон, когда он уезжал в НХЛ. Он выиграл с клубом три Кубка Гагарина.

В сезоне-2025/26 Нестеров набрал 18 (3+15) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 5 (1+4) очков в 10 играх плей-офф.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5538 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
По внешности ему 45
По игре тоже)
Удивило, что ему только 33. В последнее время играл как дед, давно едущий с ярмарки
Видать молодая любовница все силы отнимает.)
в Шанхае будет...
В ЦСКА уже не тянет.
Давно пора он плохо играет уже 2 года
Наконец то избавимся от него!
Предполагаю,что он уйдет в любой московский клуб. Иначе я не представляю как этот гражданин будет играть если будет со своей зазнобой жить в разных городах. Очевидно, для зазнобы переезд неприемлем.
В Витязь
пусть выходит, спасибо за совместную работу и до свидания
налетай, какой сладкий пирожок на рынке... наверное миллионов 150 захочет)) (сарказм)
совсем плох в этом году
Показалось что во второй половине сезона перестал совсем уж нагло косячить. И вообще Никитин более менее настроил команду в рамках возможностей имеющихся игроков.
