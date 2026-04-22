Роман Ротенберг: «Обсуждение матчей с командами НХЛ на паузе. Вернемся к вопросу, когда сезон закончится. Сейчас ведем переговоры с североамериканцами о проведении детских турниров»

Ротенберг: ведем переговоры с североамериканцами о проведении детских турниров.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг рассказал о переговорах по организации детских турниров.

«Сейчас мы ведем переговоры с североамериканцами о проведении детских турниров. Будут организованы соревнования, на которых канадские и американские команды будут играть с нашими. Пока место проведения обсуждается.

Такой турнир можно будет провести и в России. Если нет, например, в Турции или в том же Тайланде. Локация – вопрос переговоров.

Обсуждение матчей с командами НХЛ на данный момент на паузе. В Северной Америке идет плей-офф Кубка Стэнли, так что пока нет времени. Когда сезон в НХЛ закончится, мы вернемся к этому вопросу. Уверен, что такой матч точно возможно организовать», – сказал Ротенберг.