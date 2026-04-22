  • Роман Ротенберг: «Обсуждение матчей с командами НХЛ на паузе. Вернемся к вопросу, когда сезон закончится. Сейчас ведем переговоры с североамериканцами о проведении детских турниров»
Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о переговорах по организации детских турниров.

«Сейчас мы ведем переговоры с североамериканцами о проведении детских турниров. Будут организованы соревнования, на которых канадские и американские команды будут играть с нашими. Пока место проведения обсуждается.

Такой турнир можно будет провести и в России. Если нет, например, в Турции или в том же Тайланде. Локация – вопрос переговоров.

Обсуждение матчей с командами НХЛ на данный момент на паузе. В Северной Америке идет плей-офф Кубка Стэнли, так что пока нет времени. Когда сезон в НХЛ закончится, мы вернемся к этому вопросу. Уверен, что такой матч точно возможно организовать», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
Екатерина Подгорная, правильно пишется - Таиланд, а не Тайланд.
Ну вы тоже планку не задирайте, можно подумать, на спортс.ру идут работать люди с высшим образованием
Как и на Sport24. Ошибка Екатерины, что первоисточник не проверили.
нет никаких переговоров
Эти североамериканцы сейчас в одной палате с РоРо?
Вот ведь докопался до детей
Он сам "морозит",не понимая,что)Максимум,какие турниры светят(даже на уровне детей) с Казахстаном и Беларусью.Это у футбольной сборной больше вариантов-куча Африканских людоедов)Но они-в хоккей не играют)
Немного времени не хватило договориться, так бы в НХЛ ПО готовы были перенести ради договорённостей с ротанбергом. Всё таки матчи планетарного уровня намечались по договорённости с мэтром тренерском балабольства
Ну да, Таиланд или Бали. Давно известно, лучшие места для хоккея))
Как писал классик "Наш Роман Борисович снова Барбарисович"))))
Эх, не выбрали Романа Борисовича. Придется ему опять переключаться на детские турниры.
Так договаривайся с теми, кто в плей-офф не попал.
Пора его уже детским омбудсменом назначать
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов»
22 апреля, 10:59
Тамбиев – главный тренер «Динамо». А как же Ротенберг?!
21 апреля, 23:15
Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева»
21 апреля, 22:29
