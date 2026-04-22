  • Плющев о назначении Тамбиева: «У него будут проблемы, все-таки это «Динамо». Учитывая инфраструктуру и ресурсы клуба, будут требовать минимум финала»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

«Нужно смотреть, какие задачи перед ним будут поставлены. У него будут проблемы, все-таки это «Динамо». Не стоит сравнивать его работу в предыдущих клубах и историю с «Динамо». Разные уровни.

Московская команда – особый клуб с историей, культурой и большой армией болельщиков. В такие клубы берут тренеров, которые должны добиваться задач здесь и сейчас.

Смешно слушать, когда говорят, что Никитину дали 3-5 лет для того, чтобы выстроить команду. Он взял ЦСКА не с последнего места. То же самое с «Динамо». Учитывая инфраструктуру и ресурсы «Динамо», будут требовать серьезных результатов – минимум финала. Это будет в головах игроков и тренерского штаба, оказывая давление», – сказал Плющев. 

Тамбиев по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера «Адмирала», после этого он работал в тренерском штабе СКА.

Тамбиев – главный тренер «Динамо». А как же Ротенберг?!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
А сколько финалов было у Ротенберга в СКА при безганичных возможностях? Да и полуфиналы только до введения перекресного плей-офф. Нет в КХЛ тренера который бы гарантировал финал, хоть в Динамо, хоть в других клубах.
Ответ Goodvin55
Разин
Ответ MMg2026
Что тогда с Северсталью не доходил до финала? Без бабла, без хорошего состава ни один тренер не может.
Эх, знать бы что он говорит прямо сейчас в параллельной Вселенной, где Главным назначили Ротена.
Ещё одна из возможных проблем это банкротство и не выплаты. Смена юр лица. Ну это исходя из предыдущего опыта.
Будут требовать серьезных результатов: минимум - финала, максимум - первого раунда.
Ещё 15 команд видят задачей минимум- финал. Неужели не понимают что «царь горы» лишь один
А Ротенберг бы конечно справился ? Рома то опытнее конечно
Для Динамо это не минимум, а максимум))
Я что то не помню когда Динамо в финале играло.
Думаю, Тамбиев точно будет не хуже Козлова, а вот лучше - с трудом вериться. Да и требовать с него ничего не получится. Для того, чтобы требовать от тренера, нужно давать ему свободу действий, в первую очередь, в выборе игроков. Это вряд ли динамо может себе позволить. Рынок у нас не так богат свободными классными игроками. Денег нужно много вложить.
Роман Ротенберг: «Обсуждение матчей с командами НХЛ на паузе. Вернемся к вопросу, когда сезон закончится. Сейчас ведем переговоры с североамериканцами о проведении детских турниров»
22 апреля, 11:26
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
22 апреля, 07:53
Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева»
21 апреля, 22:29
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026-го. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити
11 минут назад
Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Ак Барс» в 1-м матче серии 1/2 финала
25 минут назад
ЮЧМ-2026. Чехия играет с Германией, Канада встретится с Норвегией, Швеция – с США, Словакия против Финляндии
25 минут назадLive
Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
27 минут назад
Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались (Михаил Зислис)
53 минуты назад
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:19
Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием: «Легенда мирового хоккея. Большая честь работать с ним и называть своим наставником. Спасибо за мудрость и преданность игре»
сегодня, 09:07Фото
Ливо не продлит контракт с «Трактором», заявил агент форварда: «Переговоров не было»
сегодня, 08:42
Быстров о СКА: «Не понял, почему у нас такие слабые иностранцы – в других клубах они тащат и переламывают игры. Жду, что команда нормально укомплектуется»
сегодня, 08:30
Владислав Третьяк: «Путин в 2006-м предложил мне возглавить ФХР, это было неожиданно. Я сразу ввел налог на иностранных голкиперов, сейчас русские вратари – лучшие в мире»
сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
38 минут назад
Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
сегодня, 08:57
Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»
сегодня, 07:55
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
сегодня, 07:40
Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»
сегодня, 07:30
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
сегодня, 07:10
Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги
сегодня, 06:46
Кенневилл выиграл 123-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и делит с Арбуром 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)
сегодня, 06:22
Барбашев в 3-м матче серии с «Ютой»: ассист, 1 бросок, 7 хитов и «минус 1» за 17:17. У него 3 очка в 3 играх в текущем плей-офф
сегодня, 05:58
Хатсон из «Монреаля» – 7-й в списке самых молодых защитников в истории НХЛ с голом в овертайме матча плей-офф. Рекорд у Зюзина
сегодня, 03:40
