Плющев о назначении Тамбиева: «У него будут проблемы, все-таки это «Динамо». Учитывая инфраструктуру и ресурсы клуба, будут требовать минимум финала»

Плющев высказался о назначении Тамбиева на пост главного тренера «Динамо».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

«Нужно смотреть, какие задачи перед ним будут поставлены. У него будут проблемы, все-таки это «Динамо». Не стоит сравнивать его работу в предыдущих клубах и историю с «Динамо». Разные уровни.

Московская команда – особый клуб с историей, культурой и большой армией болельщиков. В такие клубы берут тренеров, которые должны добиваться задач здесь и сейчас.

Смешно слушать, когда говорят, что Никитину дали 3-5 лет для того, чтобы выстроить команду. Он взял ЦСКА не с последнего места. То же самое с «Динамо». Учитывая инфраструктуру и ресурсы «Динамо», будут требовать серьезных результатов – минимум финала. Это будет в головах игроков и тренерского штаба, оказывая давление», – сказал Плющев.

Тамбиев по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера «Адмирала», после этого он работал в тренерском штабе СКА.

