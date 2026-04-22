Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о тренерской работе Романа Ротенберга.

Ранее появилась информация о том, что кандидатуру Ротенберга рассматривают «Трактор» и минское «Динамо».

С 2022 по 2025 год Ротенберг работал главным тренером СКА.

«Роман Борисович набрался опыта. И у него большое желание работать тренером. Мне кажется, что Роман Ротенберг готов к этому.

«Трактор» и «Динамо» Минск – самобытные команды, у которых были большие ожидания перед сезоном. Ротенберг помог бы любой команде добиться результата», – считает Фетисов.