Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о тренерской работе Романа Ротенберга.
Ранее появилась информация о том, что кандидатуру Ротенберга рассматривают «Трактор» и минское «Динамо».
С 2022 по 2025 год Ротенберг работал главным тренером СКА.
«Роман Борисович набрался опыта. И у него большое желание работать тренером. Мне кажется, что Роман Ротенберг готов к этому.
«Трактор» и «Динамо» Минск – самобытные команды, у которых были большие ожидания перед сезоном. Ротенберг помог бы любой команде добиться результата», – считает Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну да, он обладает большими ресурсами что бы стать тренером. Ему и почву уже готовят, интервью берут у "нужных" для этого людей)))
п.с. "у него большое желание работать тренером" - действительно такого надо обязательно брать....