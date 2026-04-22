  • Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов»
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов»

Вячеслав Фетисов высказался о тренерской работе Романа Ротенберга.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о тренерской работе Романа Ротенберга.

Ранее появилась информация о том, что кандидатуру Ротенберга рассматривают «Трактор» и минское «Динамо».

С 2022 по 2025 год Ротенберг работал главным тренером СКА.

«Роман Борисович набрался опыта. И у него большое желание работать тренером. Мне кажется, что Роман Ротенберг готов к этому.

«Трактор» и «Динамо» Минск – самобытные команды, у которых были большие ожидания перед сезоном. Ротенберг помог бы любой команде добиться результата», – считает Фетисов.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Смотрю тут купленных Вротенбергом ботов много, у всех кто против него куча минусов)
Ну да, он обладает большими ресурсами что бы стать тренером. Ему и почву уже готовят, интервью берут у "нужных" для этого людей)))
Уже не знают куда Йозе пристроить..
Как же фальшиво, мерзко и убого выглядят эти дифирамбы...
Даже Динамо куда Ромка пришился не рискнуло его тренером ставить, никто не хочет самозванца.
Ответ Алексей Тор
Даже Динамо куда Ромка пришился не рискнуло его тренером ставить, никто не хочет самозванца.
ёзе в засаде....
Кто еще лизнет финскому мажорику? Уже почти все высказались, аж противно, как рабы господину подлизывают
У меня большое желание быть режиссером. Я закончил заочные курсы. Дайте мне снять фильм, пожалуйста? Я очень люблю кинематограф.
Ответ Melnikov1968
У меня большое желание быть режиссером. Я закончил заочные курсы. Дайте мне снять фильм, пожалуйста? Я очень люблю кинематограф.
а вы набрались опыта? У вас есть в записи ваших пресс-конференций? В конце концов, смеются ли над вами кинозалы, или только руководство СКР хвалит??
Ответ Ra_Mi
а вы набрались опыта? У вас есть в записи ваших пресс-конференций? В конце концов, смеются ли над вами кинозалы, или только руководство СКР хвалит??
Хвалит, да ещё как:)
Тренер Роман действительно может помочь команде добиться результата - просто держаться от неё подальше. Пока Тренер Роман очень щедр и помогаем всем командам КХЛ.
п.с. "у него большое желание работать тренером" - действительно такого надо обязательно брать....
Слава, вытащи язык из ####.
Вот только ни одна команда не хочет его назначения.
А кто тогда будет тренировать легендарную Россию25 и готовить ей к победе над Канадой на Олимпиаде 2050?
