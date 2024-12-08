Амундсен о победе в скиатлоне: «Я сильно нервничал, и меня много рвало перед стартом. Это была сумасшедшая гонка, даже не верится»

Норвежский лыжник Амундсен рассказал, что его рвало перед победной гонкой.

Харальд Амундсен выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Черт возьми, я сам в это не верю. Снова Ян Томас Йенссен, и снова я его опережаю. Это просто невероятно.

Сегодня все было хорошо. Я не был уверен, нужно ли садиться первым на спуск, потому что вчера облажался в спринте.

Я выбрал правильную тактику, а так бывает нечасто. Я чувствовал себя сильным. У меня было много энергии, но это была сумасшедшая гонка, даже не верится.

Я сильно нервничал, и меня много рвало перед стартом. Так здорово стартовать, бежать на хороших лыжах и чувствовать себя прекрасно – это было просто потрясающе», – сказал Амундсен.