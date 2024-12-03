Бронзовый призер Олимпиады-2018 лыжница Анна Суркова ждет второго ребенка.

«Очень приятно, что многие меня потеряли, что помнят обо мне, интересуются. Следующий год станет для нашей семьи особенным, мы готовимся стать родителями во второй раз! Это время для меня сейчас очень трепетное и важное!» – сказала Суркова (в девичестве Нечаевская ).

Сурковой 33 года, на ее счету бронзы в эстафетах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и ЧМ-2019 в Зеефельде. В январе 2022-го родила сына.