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  • Лыжи. «Хибинская гонка». Краснов и Белослудцева победили в коньковых спринтах, Парфенов – 2-й, Мельниченко – 3-й, Вокуев – 4-й
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Лыжи. «Хибинская гонка». Краснов и Белослудцева победили в коньковых спринтах, Парфенов – 2-й, Мельниченко – 3-й, Вокуев – 4-й

Андрей Краснов и Дарья Белослудцева выиграли спринты в рамках «Хибинской гонки».

Лыжные гонки 

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Андрей Краснов – 3.31,23

2. Андрей Парфенов – 0,65

3. Андрей Мельниченко – 1,22

4. Ермил Вокуев – 6,04

5. Тигран Арутюнян – 16,29

6. Артем Барков – 45,36

Женщины

1. Дарья Белослудцева – 4.07,28

2. Екатерина Булычева – 0,29

3. Алена Перевозчикова – 4,24

4. Ирина Соловьева – 6,16

5. Юлия Орлова – 11,19

6. Мария Турланова – 25,29

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Алена Перевозчикова
результаты
Екатерина Булычева
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Дарья Белослудцева
лыжные гонки
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