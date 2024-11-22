Лыжи. «Хибинская гонка». Краснов и Белослудцева победили в коньковых спринтах, Парфенов – 2-й, Мельниченко – 3-й, Вокуев – 4-й
Андрей Краснов и Дарья Белослудцева выиграли спринты в рамках «Хибинской гонки».
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск
Спринт, свободный стиль
Мужчины
1. Андрей Краснов – 3.31,23
2. Андрей Парфенов – 0,65
3. Андрей Мельниченко – 1,22
4. Ермил Вокуев – 6,04
5. Тигран Арутюнян – 16,29
6. Артем Барков – 45,36
Женщины
1. Дарья Белослудцева – 4.07,28
2. Екатерина Булычева – 0,29
3. Алена Перевозчикова – 4,24
4. Ирина Соловьева – 6,16
5. Юлия Орлова – 11,19
6. Мария Турланова – 25,29
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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