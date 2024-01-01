«Испугалась, но со мной все в порядке. Посмотрим, как буду чувствовать себя утром». Диггинс рассказала о падении на тренировке

Джесси Диггинс рассказала, что опасно упала на тренировке во время «Тур де Ски».

Сегодня американская лыжница выиграла коньковую гонку преследования в Тоблахе. Она лидирует в общем зачете «Тур де Ски».

«Незадолго до разминки я попробовала на скорости пройти обледенелый участок трассы. Я потеряла контроль над одной из лыж, упала и несколько раз перекувыркнулась.

Я испугалась, но со мной все в порядке, и, к счастью, я не сломала инвентарь. Во время гонки я старалась не рисковать – рада, что разобралась с этими моментами до старта. Да, я немного теряла в скорости, но зато проходила спуски безопасно.

Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра утром. Сейчас у меня все болит», – сказала Диггинс.