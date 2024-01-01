«Испугалась, но со мной все в порядке. Посмотрим, как буду чувствовать себя утром». Диггинс рассказала о падении на тренировке

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная США жен Джесси Диггинс Лыжи

Джесси Диггинс рассказала, что опасно упала на тренировке во время «Тур де Ски».

Сегодня американская лыжница выиграла коньковую гонку преследования в Тоблахе. Она лидирует в общем зачете «Тур де Ски».

«Незадолго до разминки я попробовала на скорости пройти обледенелый участок трассы. Я потеряла контроль над одной из лыж, упала и несколько раз перекувыркнулась.

Я испугалась, но со мной все в порядке, и, к счастью, я не сломала инвентарь. Во время гонки я старалась не рисковать – рада, что разобралась с этими моментами до старта. Да, я немного теряла в скорости, но зато проходила спуски безопасно.

Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра утром. Сейчас у меня все болит», – сказала Диггинс.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий