Тереза Йохауг о возможном возвращении: «Решение придется принять довольно скоро. Посмотрим, что нас ждет в будущем»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Лыжи

Норвежская лыжница Тереза Йохауг в ближайшее время решит, вернется ли она в спорт.

Четырехкратная олимпийская чемпионка завершила карьеру после сезона-2021/22. В мае 2023 года она родила дочь. 

Сейчас Йохауг тренируется на трассах в норвежском Тронхейме, где в 2025 году пройдет чемпионат мира по лыжным видам. 

«Я сама пока не знаю, будет ли возвращение, но мне придется принять решение довольно скоро. Посмотрим, что нас ждет в будущем.

Соблазн есть. Но нужно провести необходимую подготовку, а это не происходит само собой», – сказала Йохауг. 

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3 комментария
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Не сомневайтесь Тереза. С нетерпением ждем возвращения королевы лыж. Ваше время еще не прошло. Нужно поставить победную точку.👍💖👌.
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Учитывая, что в еë отсутствие, никто толком о себе в полную силу не заявил, определённо нужно вернуться. По сути, года 2-3 спокойно сможет халявные призовые рубить. Соревноваться то по сути не с кем, старушка Диггинс, Эбба не стабильна, Тириль Венг тоже не о чëм, Фриду лихорадит. Так что да, я согласен, что нужно возвращаться
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