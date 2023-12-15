Тереза Йохауг о возможном возвращении: «Решение придется принять довольно скоро. Посмотрим, что нас ждет в будущем»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг в ближайшее время решит, вернется ли она в спорт.

Четырехкратная олимпийская чемпионка завершила карьеру после сезона-2021/22. В мае 2023 года она родила дочь.

Сейчас Йохауг тренируется на трассах в норвежском Тронхейме, где в 2025 году пройдет чемпионат мира по лыжным видам.

«Я сама пока не знаю, будет ли возвращение, но мне придется принять решение довольно скоро. Посмотрим, что нас ждет в будущем.

Соблазн есть. Но нужно провести необходимую подготовку, а это не происходит само собой», – сказала Йохауг.