Эбба Андерссон: «Диггинс пришлось бежать в такой мороз без перчатки, это ужасно. Мне очень жаль, что я оказалась в этом виновата»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен сборная США жен Джесси Диггинс Эбба Андерссон Лыжи

Эбба Андерссон извинилась перед Джесси Диггинс за происшествие в гонке на КМ в Руке.

За километр до финиша в масс-старте Диггинс потеряла палку и перчатку. Когда американке передавали запасной инвентарь, ей разбили палкой лицо. 

«Я сожалею о случившемся. Я нечаянно задела ее, из-за чего она потеряла палку и перчатку. Все произошло в разгар гонки, но мне очень жаль. После финиша я спросила у нее, все ли в порядке, и извинилась за случившееся.

В этой гонке были моменты, когда я из-за холода просто не чувствовала ног, а Джесси пришлось бежать без перчатки, это ужасно. Мне очень жаль, что я оказалась в этом виновата», – сказала Андерссон. 

Диггинс отметила, что чувствует себя нормально. 

«Я в порядке. Я получила палкой в лицо, но даже не заметила этого. Когда добралась до финиша и увидела, что у меня кровь идет, я удивилась.

Сейчас постараюсь размяться, позабочусь о своем теле, согреюсь и буду готовиться к следующим выходным», – заявила Диггинс. 

Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки в масс-старте на Кубке мира в Руке

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13 комментариев

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нагашбай иртуганов
Девчонки настоящие героини! Эбба молодчик за галантность, это говорит о силе личности. А перед Джесси снимаю шляпу- настоящий боец!
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Лизавета Анна -Мария
Сильна духом девушка, ничего не скажешь....
+8
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yurypesha
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Совершенно нормальные извинения. И перед нашими извинялись. Политику не приплетайте
+8
0
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Ilya Kurepa
такие как Джесси делают этот спорт смотрибельным - она всегда динамична, борется до конца и у нее сумасшедшая энергетика
+3
-1
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evgeniy
Диггинс, конечно, молодец, но чего из этого какой- то подвиг лепить? Км без перчатки, при -18, конечно, неприятно, но не более. Не минус 35.
+4
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+1
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Booligan
километр до финиша это наверное целых 2 минуты, кошмар, нереально выжить для гонщицы с Аляски, не может такого быть!
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Грюденфельдер
Ответ ЭЮЯ
Диггинс как гонщица просто на другом уровне по сравнению с амебой Эббой. На адреналине вернулась в борьбу и даже с одной перчаткой умудрилась финишировать в тройке. Эбба может только извиняться.
А что она должна на коленях приползти ?
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Док163
Ответ evgeniy
Диггинс, конечно, молодец, но чего из этого какой- то подвиг лепить? Км без перчатки, при -18, конечно, неприятно, но не более. Не минус 35.
Написал Евгений Сидя на диване дома в теплой махровой пижаме и с кружкой чая в руках)))
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