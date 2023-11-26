Эбба Андерссон: «Диггинс пришлось бежать в такой мороз без перчатки, это ужасно. Мне очень жаль, что я оказалась в этом виновата»

Эбба Андерссон извинилась перед Джесси Диггинс за происшествие в гонке на КМ в Руке.

За километр до финиша в масс-старте Диггинс потеряла палку и перчатку. Когда американке передавали запасной инвентарь, ей разбили палкой лицо.

«Я сожалею о случившемся. Я нечаянно задела ее, из-за чего она потеряла палку и перчатку. Все произошло в разгар гонки, но мне очень жаль. После финиша я спросила у нее, все ли в порядке, и извинилась за случившееся.

В этой гонке были моменты, когда я из-за холода просто не чувствовала ног, а Джесси пришлось бежать без перчатки, это ужасно. Мне очень жаль, что я оказалась в этом виновата», – сказала Андерссон.

Диггинс отметила, что чувствует себя нормально.

«Я в порядке. Я получила палкой в лицо, но даже не заметила этого. Когда добралась до финиша и увидела, что у меня кровь идет, я удивилась.

Сейчас постараюсь размяться, позабочусь о своем теле, согреюсь и буду готовиться к следующим выходным», – заявила Диггинс.

Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки в масс-старте на Кубке мира в Руке