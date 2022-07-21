Юлия Ступак: «В прошлом году я везде встречала число 13. Понимала, что это про медаль. Оказалось, это первое и третье места»

Российская лыжница поделилась эмоциями от прошлого сезона.

На Играх-2022 в Пекине Ступак выиграла золото в эстафетной гонке и взяла бронзу в командном спринте.

«Должен, наверное, быть сложный разговор о прошлом сезоне, но у меня сейчас такая дикая благодарность за этот сезон. Я не ожидала, что приду к такому состоянию. Меня долго держало, что я так устала за сезон и Олимпиаду, они меня так вымотали. Плюс-минус такие фразы я говорила каждый день близким, друзьям. Говорила, что сезон меня морально истощил, что это было прям тяжело.

Я вообще прекратила какое-либо общение с друзьями, не спрашивала, как у них дела. Ну, спрашивала, но это было так редко и между строк… Когда ты профессиональный спортсмен и готовишься к Олимпиаде, ты знаешь, что она тебе может дать либо все, либо ничего, у тебя на кону все, что только можно. И мне не стыдно за это, я бы еще раз, наверное, так поступала – уходила полностью в подготовку, Олимпиаду, эти мысли. Я просыпалась и засыпала с мыслями о том, что хочу эту медаль.

На протяжении всего прошлого года я везде встречала 13, 13, 13 – везде абсолютно, не встречала ничего, кроме этого числа. Я понимала, что это про медаль. Но я не понимала, какое будет соотношение – что это? Одно третье? Три первых? И оказалось, это первое и третье места», – сказала Ступак.

Также лыжница рассказала о переживаниях из-за отсутствия личной медали на Играх.

«Ты стал олимпийским чемпионом – что тебе не нравится? А у меня в силу своих мечтаний, амбиций всегда такая планка. И когда она не достигается, так тяжело падать. И мне было сложно. И эта ситуация встряхнула меня за шкирку и сказала: Юль, идем дальше. Все, поплакали, расстроились, прожили. Ты занимаешься любимым делом, у тебя две медали. Самое главное, что у тебя есть семья, которая тебя любит и постоянно ждет. Какой смысл разочаровываться?

Мне надо было это прожить. Почему я много писала об этом? Я много писала и стирала – мне казалось, что это так депрессивно. Меня привыкли видеть радостной, а по факту получается, что я немножко надломлена. Но потом я понимала: ну разве это не жизнь? Тебе хорошо, тебе плохо, может быть разное. Важно, чтобы люди понимали: я такой же человек, как все. Плюс я очень эмоциональный человек, не могу просто перешагнуть и забыть. Мне надо прожить, переварить – только потом я это смогу отпустить», – добавила она.