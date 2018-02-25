Врач Евегний Блюм, лечивший фристайлистку Комиссарову, объявлен в междунарожный розыск. Он обвиняется в хищении 28 миллионов рублей

Глава испанского Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм бъявлен в международный розыск по делу о хищении почти 28 миллионов рублей.

Эти деньги Блюм получил от российской фристайлистки за ее восстановление после серьезной травмы позвоночника.

Комиссарова получила травму в Сочи-2014. Блюм пообещал ей, что полное выздоровление реально. Однако спортсменка так и не восстановилась – она до сих пор не может ходить.

Следствие считает, что Блюм, являясь доктором медицинских наук и имея достаточный опыт работы, знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после такой травмы, однако взял деньги за лечение.

Комиссарова подала в суд на Блюма еще в 2018-м, а год назад Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил ее иск.

«Блюм объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о его заочном аресте», – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Помните Марию Комиссарову, сломавшую позвоночник в Сочи? Она родила двоих, судится с врачом и верит, что встанет на ноги