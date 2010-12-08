Крамер – о возможном отстранении россиян: «Когда большие парни плачут – это не весело, а дерьмово. Не хочу видеть это снова»

Тренер российских лыжников высказался о возможном отстранении российских спортсменов из-за манипуляций в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Я надеюсь, что нас не отстранят. В такой ситуации всегда страдают спортсмены. Это не связано с какими-то положительными допинг-пробами, так что же спортсмены могут поделать, когда кто-то в офисе, возможно, поступил гадко? Это очень злит меня и печалит.

Я был уверен, что история закончится после Олимпиады. Не понимаю, почему они снова начинают это расследовать. Это очень тяжело для меня и лыжников.

Отстранение станет катастрофой для нас, особенно для спортсменов. Как им все это можно объяснить? Я хочу, чтобы кто-то пришел, сделал это и посмотрел в их глаза, когда им расскажут, что это конец. Когда большие парни стоят передо мной и плачут – это не весело, а дерьмово. Не хочу видеть это снова», – сказал Крамер.

Кто решит судьбу нашего спорта 9 декабря? Как устроено голосование? И есть ли поддержка у России?

Онлайн: Россию могут отстранить за допинг и манипуляции с базой лаборатории. Решение ВАДА – 9 декабря