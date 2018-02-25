Дмитрий Губерниев: «В лыжах занимаются какими-то темными делишками и понимают: если я буду комментировать, то обо всем расскажу»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских лыжников, а также о том, что глава ФЛГР Елена Вяльбе против его работы на лыжных трансляциях.

– Вяльбе круто заведует лыжами? В этом сезоне – Большунов и Непряева. Еще-то кто? У биатлона – золотая медаль.

В прошлом году в Холменколленском марафоне у нас было четыре первых места, сейчас – Большунов. Одним человеком прикрыть задницу? А дальше пропасть. Все те люди, которые должны были в этом сезоне прогрессировать, они почему-то это не сделали.

Посмотрите, что у нас в спринте творится. Спринт лыжный похоронен! Потому что спринтерскую группу прокляли, на Каминского наплевали, Юрий Михайлович – прекрасный тренер, который воспитал Петухова, Крюкова, Панжинского.

Сейчас мы пожинаем плоды. Есть фасад, а остальное, знаете ли… Если говорят, что в биатлоне прогнило, то там прогнило точно не меньше, а зачастую даже и больше.

А почему Вяльбе против того, чтобы вы комментировали лыжи?

– Это вы у нее спросите. Она же всего лишь президент ФЛГР. Я, например, журналист, я задаю вопросы. Эти вопросы, конечно, не нравятся, потому что они там занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что, когда я буду комментировать, я же обо всем расскажу.

Понимаете, в чем чудовищность ситуации? Без ложной скромности скажу: мне не нравится, что мои интервью безумно интереснее, чем интервью с биатлонистами, с лыжниками. У нас люди спорт не любят, мы не спортивная страна.

У лыж маленькая аудитория: самые хорошие рейтинги в лыжах проигрывали самым плохим в биатлоне. А лыжи показывал Первый канал. То, что все смотрят «Евроспорт», – это вранье, цифры это показывают.

Будут лыжи – если смогу их перед, между, после биатлона комментировать, то прокомментирую. Но, безусловно, биатлон – это фундаментальный вид спорта на канале, и он продолжит таким оставаться, – сказал Губерниев.

У Первого канала совсем не получилось с лыжами: слабые рейтинги, отмена эфиров, всего 6 трансляций (а хотели 15)

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