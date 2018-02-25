Вяльбе об отказе Норвегии от этапов в Северной Америке: «Норвежцы просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего – чего тогда ехать?»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала отказ сборной Норвегии от участия в заключительных этапах Кубка мира в Северной Америке, что обеспечило досрочную победу в общем зачете.

– Первая мысль, когда узнали, что норвежцы не поедут на североамериканские этапы?

– Да особо никаких, просто радость. И так ведь уже было понятно, что Саня выиграет общий зачет. Почти 500 очков преимущества – с этим уже ничего не сделать.

– Но решение норвежцев удивило?

– Мне кажется, такое решение должна была принимать не отдельная команда, а (Международная федерация лыжных видов спорта). Все-таки опасность реально есть. Но они посчитали, что пока ехать можно.

А норвежцы, мне кажется, просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего. Чего тогда ехать?

– Йохауг уже обеспечила Глобус, а Клэбо Большунова не догонит.

– Да, так и есть.

– Есть ли теперь смысл нашим выступать в Канаде?

– Почему нет? Вы предлагаете теперь взять билеты и вернуться обратно? Что за глупости. Там, на всякий случай, можно выиграть деньги, поправить свои места в общем зачете. Например, поборется за тройку Кубка мира в спринтерском зачете. Я считаю, что нужно биться.

Хотя главное, конечно, не заболеть. А то конец сезона, с этим всегда есть проблемы, – сказала Вяльбе.

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