Замглавы РУСАДА о Логинове: «То, на чем он попался, – это инъекции. У норвежцев была халатность, а не намеренный допинг»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону допинг сборная Норвегии сборная Норвегии жен Тереза Йохауг РУСАДА Александр Логинов Маргарита Пахноцкая Биатлон

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала критику иностранных спортсменов в адрес биатлониста Александра Логинова.

«Логинов был пойман на допинге. Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды (Тереза Йохауг – Sports.ru), другая – тоже каким-то кремом. Это можно определить как халатность, а не намеренный допинг.

То, на чем попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно. Не думаю, что такие истерики справедливы, – думаю, они во многом подогреваются средствами массовой информации.

Но то, что человек нарушил правила, нарушил закон – он, правда, уже понес за это ответственность, но, тем не менее – надо быть готовым, что репутация пока такая. Ее можно исправить, главное это не усугублять», – рассказала Пахноцкая.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, календарь гонок и трансляций на 18 февраля

Все о ЧМ-2020 по биатлону – в телеграм-канале «Биатлон без Губерниева»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья