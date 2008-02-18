Замглавы РУСАДА о Логинове: «То, на чем он попался, – это инъекции. У норвежцев была халатность, а не намеренный допинг»

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала критику иностранных спортсменов в адрес биатлониста .

«Логинов был пойман на допинге. Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды (Тереза Йохауг – Sports.ru), другая – тоже каким-то кремом. Это можно определить как халатность, а не намеренный допинг.

То, на чем попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно. Не думаю, что такие истерики справедливы, – думаю, они во многом подогреваются средствами массовой информации.

Но то, что человек нарушил правила, нарушил закон – он, правда, уже понес за это ответственность, но, тем не менее – надо быть готовым, что репутация пока такая. Ее можно исправить, главное это не усугублять», – рассказала Пахноцкая.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

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