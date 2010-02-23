Елена Вяльбе: «Большунов с первого подъема матерился, как и вся команда. Сказали все сервисменам, надеемся, будут выводы»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прокомментировала проблемы российских спортсменов с лыжами в преследовании на «Ски Туре».

«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным.

До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось.



Я с большим уважением отношусь к Сане Большунову. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, это понятно. Мы так серьезно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году на «полтиннике».

Сейчас сервисменам все сказали, надеемся, выводы сделаем. Обычно норвежцы дают очень точный прогноз, даже в других странах мы его смотрим. Без ошибок вообще ни у кого не бывает», – рассказала Вяльбе.

Ярость Большунова на финише: разорвал майку, бросил лыжи в рекламный щит – все из-за плохого скольжения