Елена Вяльбе: «Большунов с первого подъема матерился, как и вся команда. Сказали все сервисменам, надеемся, будут выводы»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Ски Тур Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала проблемы российских спортсменов с лыжами в преследовании на «Ски Туре».

«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным.

До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось.
 
Я с большим уважением отношусь к Сане Большунову. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, это понятно. Мы так серьезно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году на «полтиннике».

Сейчас сервисменам все сказали, надеемся, выводы сделаем. Обычно норвежцы дают очень точный прогноз, даже в других странах мы его смотрим. Без ошибок вообще ни у кого не бывает», – рассказала Вяльбе.

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