Максим Буров выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в США, Илья Буров – 3-й

Теги Кубок мира результаты фристайл сборная США сборная Швейцарии сборная России (фристайл) акробатика Павел Кротов Илья Буров Максим Буров Джонатон Лиллис Лыжи

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.

Фристайл

Кубок мира

Дир-Вэлли, США

Лыжная акробатика

Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 139,00

2. Ноэ Рот (Швейцария) – 126,91

3. Илья Буров (Россия) – 123,98

4. Пирмин Вернер (Швейцария) – 118,55

5. Эрик Лоугрэн (США) – 113,97

6. Джонатон Лиллис (США) – 97,28...

8. Павел Кротов (Россия) – 89,14

Кто из наших может взять Кубок мира в зимних видах? Вы знаете про Большунова, но у России еще 10+ претендентов

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