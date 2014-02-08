Максим Буров выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в США, Илья Буров – 3-й

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.
Фристайл
Кубок мира
Дир-Вэлли, США
Лыжная акробатика
Мужчины
1. Максим Буров (Россия) – 139,00
2. Ноэ Рот (Швейцария) – 126,91
3. Илья Буров (Россия) – 123,98
4. Пирмин Вернер (Швейцария) – 118,55
5. Эрик Лоугрэн (США) – 113,97
6. Джонатон Лиллис (США) – 97,28...
8. Павел Кротов (Россия) – 89,14
Кто из наших может взять Кубок мира в зимних видах? Вы знаете про Большунова, но у России еще 10+ претендентов