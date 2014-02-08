Максим Буров выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в США, Илья Буров – 3-й

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.

Фристайл

Кубок мира

Дир-Вэлли, США



Лыжная акробатика

Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 139,00

2. Ноэ Рот (Швейцария) – 126,91

3. Илья Буров (Россия) – 123,98

4. Пирмин Вернер (Швейцария) – 118,55

5. Эрик Лоугрэн (США) – 113,97

6. Джонатон Лиллис (США) – 97,28...

8. Павел Кротов (Россия) – 89,14

Кто из наших может взять Кубок мира в зимних видах? Вы знаете про Большунова, но у России еще 10+ претендентов