Экс-директор сборной Норвегии по лыжам: «Не буду плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду и он завершит карьеру»

Бывший спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус сообщил, что не расстроится, если россиянина не допустят до Олимпиады.

Устюгов ранее не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Пхенчхане-2018.

«Не буду плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду и он завершит карьеру. Если доказательства будут убедительными, и он будет отстранен и потеряет из-за этого мотивацию, то это значит, что процесс был хорошим. Значит, так и должно быть.

Хотя я считаю, что сейчас на Кубке мира выступают чистые российские лыжники», – рассказал Лефсус.

Также Лефсус отметил, что у него осталось мало веры в чистый российский спорт, и что менталитет у россиян не сможет быстро измениться.

«Немного удивляюсь, когда иду по стадиону и встречаю сотрудников российской команды, которые уже очень давно работают со сборной. Я приветствую их, но знаю, что они – носители старых российских менталитета и культуры.

Допинговая система в России была слишком систематической, чтобы обходить стороной руководство сборных», – сказал Лефсус.

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