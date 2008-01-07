Большунов и Клэбо могут провести совместные тренировочные сборы

Российский лыжник Александр Большунов может провести совместные сборы с норвежцем Йоханнесом Клэбо.

«Жаль, что Йоханесс не пришел на праздник Большунова. Они же ровесники, ограничиваться только борьбой на трассе не хочется. Они с большим уважением относятся друг к другу. Установление человеческого контакта между двумя прекрасными спортсменами пойдет только всем на пользу. Саша более отрытый, Йоханесс достаточно закрытый парень.

Один сотрудник нашего тренерского штаба достаточно плотно общается с дедушкой и отцом Йоханесса. У нас даже возникла идея о проведении совместных тренировочных сборов в межсезонье. Чтобы с окончанием зимы не затухал интерес к лыжным гонкам», – рассказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Россия задавила Норвегию в лыжах: первая гранд-победа Большунова («Тур де Ски»), у Устюгова и Непряевой – серебро