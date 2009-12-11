Вяльбе – о проблемах с финансированием: «Путин занимался дзюдо, Ельцин – теннисом, Медведев – бадминтоном. Будем ждать, когда придет лыжник»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала о проблемах с финансированием.

«Спонсорам кто-то должен сверху сказать. Нам очень не повезло. Владимир Владимирович занимался дзюдо, Ельцин занимался теннисом, Дмитрий Анатольевич – бадминтоном. Будем ждать, когда придет лыжник.

На самом деле, это не только моя проблема, это проблема многих федераций, особенно в индивидуальных видах спорта. Но я благодарна, что регионы очень активно откликались. Найти спонсоров очень тяжело.

Все ругают Советский Союз, а я вспоминаю с благодарностью. Мы никогда не слышали, что в Магадане у нас нет денег, чтобы мы поехали на соревнования. Дальний Восток сейчас вообще очень редко соревнуется, и это связано с тем, что элементарно не хватает денег куда-то лететь. Это проблема наша. В биатлоне такая же.

Да, у нас есть план развития лыжных гонок в стране, но все, что мы хотим, может, через тысячу лет будет. Мы очень долго все запрягаем, очень долго все делаем. У нас страшная бюрократия, реально страшная. Я даже вспоминаю, как мы строили Сочи: в конце быстро, а до этого шесть лет занимались бумажной волокитой – оформлением земель, еще чем-то.

Та система, которая была в СССР для развития спорта – я не вижу лучше. Дети бесплатно занимались спортом, а сейчас такого нет. Надо либо искать спонсоров, либо иметь родителей, которые могут себе это позволить. Давайте представим – Россия полностью перешла на клубную систему. Вы уверены, что к каждому директору клуба спонсор придет и денег даст? Я – нет. А там (в Норвегии) спонсоры сами приходят.

Сейчас, как ни крути, мы получаем деньги от государства: что-то муниципалы дадут, что-то регионщики. А , австрийская лыжница, первым делом открывает компьютер после тренировки и отправляет письма с прошением денег, потому что ей нужно на что-то тренироваться.

А у нас спортсмены получают зарплату за то, что тренируются, и никуда ее не отчисляют. Давайте не будем это ломать – у нас не самая плохая ситуация. А с детским спортом я бы вернулась в Советский союз», – сказала Вяльбе.