Комитет спортсменов WADA призвал к полному запрету участия России в Олимпийских играх – даже в нейтральном статусе

Члены Комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) потребовали полного запрета на участие российских спортсменов в Олимпийских играх, сообщает BBC.

Сегодня в Лозанне проходит заседание Исполкома WADA, на котором будет рассмотрен вопрос санкций по отношению к России после выявления манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Комитет по соответствию WADA ранее рекомендовал отстранить Россию от крупных международных турниров на 4 года. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности разрешить чистым российским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Девять членов Комитета спортсменов WADA из 17-ти, в том числе его председатель Бекки Скотт, выразили мнение, что единственной адекватной мерой будет полный запрет на участие России в Олимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.

«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, при меньших санкциях будут только поощряться и укореняться.

До тех пор, пока критические нарушения целостности в спорте не столкнутся с мужеством и решительным обязательством защищать спортсменов и чистый спорт, они будут продолжаться, и спорт, который мы любим, останется запятнанным.

На сегодняшний день российская допинговая сага отразилась на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, а четвертые на горизонте.

Постоянные преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает», – говорится в совместном заявлении членов комитета.

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