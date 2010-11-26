Вице-президент WADA: «МОК будет бороться против рекомендации Комитета по соответствию отстранить Россию от международных соревнований»

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства ( ) Линда Хеллеланд считает, что Международный олимпийский комитет ( ) будет бороться против рекомендации Комитета по соответствию WADA отстранить Россию от международных соревнований.

Ранее стало известно, что Комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года. Ожидается, что 9 декабря Исполком организации согласится с рекомендациями Комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде ( ).

«Думаю, МОК будет противодействовать этому. На карту поставлено слишком многое. Голосовать будут 12 человек, и я боюсь, что мы останемся в меньшинстве. Я намерена сделать все возможное, чтобы сделать спорт чистым», – заявила Хеллеланд.

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы