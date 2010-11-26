Вице-президент WADA: «МОК будет бороться против рекомендации Комитета по соответствию отстранить Россию от международных соревнований»

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет бороться против рекомендации Комитета по соответствию WADA отстранить Россию от международных соревнований.
Ранее стало известно, что Комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года. Ожидается, что 9 декабря Исполком организации согласится с рекомендациями Комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Думаю, МОК будет противодействовать этому. На карту поставлено слишком многое. Голосовать будут 12 человек, и я боюсь, что мы останемся в меньшинстве. Я намерена сделать все возможное, чтобы сделать спорт чистым», – заявила Хеллеланд.
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