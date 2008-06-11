Реклама 18+
Реклама 18+

Устюгов – о командной тактике: «В России кто сильнее, тот и выжил, а норвежцы добывают свои медали для страны»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Сергей Устюгов Лыжи

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о том, почему у норвежских лыжников лучше развита командная тактика, чем у россиян.

«Я думаю, каждый спортсмен из сборной России по лыжным гонкам хочет показать свой максимальный результат, чтобы закрепиться, забронировать место в команде.

У нас очень сильная команда, много тренировочных групп, которые между собой конкурируют, никто не хочет отдавать свое место другому, живая конкуренция, кто сильнее, тот и выжил! Не в обиду сказано никому!

Норвежцы добывают свои медали для Норвегии, ну а мы только учимся у них», – сказал Устюгов.

Наши лыжники не помогают друг другу. За это их даже называли тупыми

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться