Устюгов – о командной тактике: «В России кто сильнее, тот и выжил, а норвежцы добывают свои медали для страны»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам рассказал о том, почему у норвежских лыжников лучше развита командная тактика, чем у россиян.

«Я думаю, каждый спортсмен из сборной России по лыжным гонкам хочет показать свой максимальный результат, чтобы закрепиться, забронировать место в команде.

У нас очень сильная команда, много тренировочных групп, которые между собой конкурируют, никто не хочет отдавать свое место другому, живая конкуренция, кто сильнее, тот и выжил! Не в обиду сказано никому!

Норвежцы добывают свои медали для Норвегии, ну а мы только учимся у них», – сказал Устюгов.

Наши лыжники не помогают друг другу. За это их даже называли тупыми