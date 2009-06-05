Юрий Бородавко: «На сегодня система соревнований больше всего подходит для Клэбо»

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал изменения в календаре этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

– Несмотря на небольшие изменения, спринтов по отношению к дистанционным гонкам все равно много. Вам нравится такой расклад?

– Спринтов действительно много, это зрелищные соревнования, есть люди, которые ярко в них себя проявляют. Их невозможно запретить. Самое интересное, что и у нас есть люди, которые проявляют себя в них. Другое дело, что в «Тур де Ски» те бонусные секунды, которые начисляются за спринт, чрезмерны, и спринты определяют победителя. Лучше бы пересмотрели эти правила в пользу длинных гонок, на 15 или 35 километров.

– Вы с подопечными на сборах в связи с этим делаете упор на короткие дистанции?

– Всегда, когда уделяешь много внимания чему-то одному, теряешь в другом. Мы пытаемся комплексно подходить к тренировочному процессу. Что Большунов, что Непряева чувствуют себя хорошо и на дистанции, и в коротких гонках. Мы не хотим делать из них одноногих. Хочется универсализма, чтобы они преуспевали везде.

– Но вы согласны, что большое количество спринтов продолжает работать на наших соперников, на Клэбо?

– Конечно, Клэбо – лучший спринтер мира, и у него получаются некоторые дистанционные гонки. Поэтому да, на сегодняшний момент система соревнований больше подходит для него. И потом, посмотрите – в календаре же одни «пятнашки». Куда мы катимся? Мне просто непонятно. Во времена классических лыжных гонок 15 километров считались спринтом, сейчас я снова почти не увидел в графике длинных дистанций, там один скиатлон и один «полтинник».

– Российский этап Кубка мира мы заслужили? Ведь проблемы с допингом, которые если и были, вроде бы позади.

– Насколько я знаю, Елена Вяльбе поехала с предложениями о проведении у нас соревнований. Они внесены в проект, остается ждать решения, дадут ли нам их, на какой год поставят, – сказал Бородавко.