Спортивный директор сборной Норвегии: «Антидопинговая полиция послужила бы элементом устрашающей пропаганды»

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус оценил возможность создания в стране антидопинговой полиции.

С соответствующим предложением выступила председатель правления Антидопингового агентства Норвегии Торхильд Видвей.

По словам Видвей, задуматься о создании отделения полиции по борьбе с допингом ее заставил скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

«Не хочу сказать, что это решение, но частично это могло бы решить проблему. На мой взгляд, все дело в нехватке ресурсов.

Создание антидопинговой полиции послужило бы элементом устрашающей пропаганды, что (в борьбе с допингом) также является важным элементом», – считает Лефсус.

На ЧМ-2019 в Зеефельде полиция Австрии провела антидопинговый рейд, в результате которого были задержаны лыжники из Австрии, Эстонии и Казахстана. Один из них – австриец Макс Хауке – был пойман за переливанием крови.

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