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    Спортивный директор сборной Норвегии: «Антидопинговая полиция послужила бы элементом устрашающей пропаганды»

    Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Видар Лефсус антидопинговое агентство Норвегии Лыжи

    Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус оценил возможность создания в стране антидопинговой полиции. 

    С соответствующим предложением выступила председатель правления Антидопингового агентства Норвегии Торхильд Видвей.

    По словам Видвей, задуматься о создании отделения полиции по борьбе с допингом ее заставил скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. 

    «Не хочу сказать, что это решение, но частично это могло бы решить проблему. На мой взгляд, все дело в нехватке ресурсов. 

    Создание антидопинговой полиции послужило бы элементом устрашающей пропаганды, что (в борьбе с допингом) также является важным элементом», – считает Лефсус. 

    На ЧМ-2019 в Зеефельде полиция Австрии провела антидопинговый рейд, в результате которого были задержаны лыжники из Австрии, Эстонии и Казахстана. Один из них – австриец Макс Хауке – был пойман за переливанием крови. 

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