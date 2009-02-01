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    Канделаки – российским лыжникам: «Вы не можете диктовать условия тем, кто делает из вашего спорта качественный продукт»

    Теги телевидение лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Матч ТВ Тина Канделаки Лыжные виды

    Генеральный продюсер телеканал «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о том, что сборная России по лыжным гонкам против того, чтобы ЧМ-2019 комментировал Дмитрий Губерниев.

    «Война лыжников с Дмитрием Губерниевым. Звучит смешно, но проблема на самом деле очень глубокая. А если точнее, глубинная. И у каждой стороны в этой истории своя правда.

    Сборная России по лыжным гонкам под руководством легендарной Елены Вяльбе добилась за последнее время заметного прогресса. Мы стали регулярно побеждать на лыжне, как в старые добрые времена. И возлагаем большие надежды на чемпионат мира, который пройдет в Австрии с 20 февраля по 3 марта.

    Логично, что лыжников все устраивает. Они не хотят суеты и лишнего шума вокруг команды. И вот на днях лидер нашей сборной Сергей Устюгов лайкнул комментарий под постом, в котором болельщик потребовал заменить Губерниева в эфирах с чемпионата мира.

    Не будем сейчас о Диминых хейтерах. Их у популярных людей всегда хватает.  Речь о позиции самих спортсменов. Это классический пример столкновения философий. Что важнее в спорте: результат или шоу? Можно ли жертвовать вторым ради первого?

    Получается, лыжников в последнюю очередь волнует, насколько ярко будут освещать их соревнования. Их совсем не смущает, что биатлон, который ассоциируется у большинства фанатов именно с голосом Губерниева, убежал далеко вперед в плане популярности.

    Но нет, ребята, так не пойдет. В современном мире вы не можете быть сами по себе. И не можете диктовать условия тем, кто делает из вашего вида спорта качественный продукт. Даже если сборную финансирует госбюджет, а не частные спонсоры, которые спросят за каждую копейку», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

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