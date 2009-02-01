Канделаки – российским лыжникам: «Вы не можете диктовать условия тем, кто делает из вашего спорта качественный продукт»

Генеральный продюсер телеканал Тина Канделаки поделилась мнением о том, что сборная России по лыжным гонкам против того, чтобы ЧМ-2019 комментировал .

«Война лыжников с Дмитрием Губерниевым. Звучит смешно, но проблема на самом деле очень глубокая. А если точнее, глубинная. И у каждой стороны в этой истории своя правда.

Сборная России по лыжным гонкам под руководством легендарной добилась за последнее время заметного прогресса. Мы стали регулярно побеждать на лыжне, как в старые добрые времена. И возлагаем большие надежды на чемпионат мира, который пройдет в Австрии с 20 февраля по 3 марта.

Логично, что лыжников все устраивает. Они не хотят суеты и лишнего шума вокруг команды. И вот на днях лидер нашей сборной лайкнул комментарий под постом, в котором болельщик потребовал заменить Губерниева в эфирах с чемпионата мира.

Не будем сейчас о Диминых хейтерах. Их у популярных людей всегда хватает. Речь о позиции самих спортсменов. Это классический пример столкновения философий. Что важнее в спорте: результат или шоу? Можно ли жертвовать вторым ради первого?

Получается, лыжников в последнюю очередь волнует, насколько ярко будут освещать их соревнования. Их совсем не смущает, что биатлон, который ассоциируется у большинства фанатов именно с голосом Губерниева, убежал далеко вперед в плане популярности.

Но нет, ребята, так не пойдет. В современном мире вы не можете быть сами по себе. И не можете диктовать условия тем, кто делает из вашего вида спорта качественный продукт. Даже если сборную финансирует госбюджет, а не частные спонсоры, которые спросят за каждую копейку», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.