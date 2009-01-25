Лыжи. ЧМ среди молодежи. Собакарев взял золото в классическом масс-старте, Кириллов – 2-й, Якимушкин – 3-й, Тимашов – 4-й

Российский лыжник Андрей Собакарев выиграл золото на чемпионате мира среди молодежи в Лахти в классическом масс-старте, взял серебро, Иван Якимушкин – бронзу.

Ранее в женской гонке золото завоевала россиянка Анна Жеребятьева, серебро – Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко была четвертой.

Лыжные гонки

мира среди юниоров и молодежи

Лахти, Финляндия

U-23

Мужчины

Масс-старт

30 км, классический стиль

1. Андрей Собакарев (Россия) – 1:17.19,1

2. Иван Кириллов (Россия) – 3,5

3. (Россия) – 4,9

4. Антон Тимашов (Россия) – 11,4

5. Наото Баба (Япония) – 12,1

6. Томас Букер-Йоханнессен (Норвегия) – 18,0

Лучшая зимняя команда в нашем спорте. Про нее забыли на ТВ, но она все равно зажигает