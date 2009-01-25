Лыжи. ЧМ среди молодежи. Собакарев взял золото в классическом масс-старте, Кириллов – 2-й, Якимушкин – 3-й, Тимашов – 4-й

Российский лыжник Андрей Собакарев выиграл золото на чемпионате мира среди молодежи в Лахти в классическом масс-старте, Иван Кириллов взял серебро, Иван Якимушкин – бронзу.
Ранее в женской гонке золото завоевала россиянка Анна Жеребятьева, серебро – Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко была четвертой.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Лахти, Финляндия
U-23
Мужчины
Масс-старт
30 км, классический стиль
1. Андрей Собакарев (Россия) – 1:17.19,1
2. Иван Кириллов (Россия) – 3,5
3. Иван Якимушкин (Россия) – 4,9
4. Антон Тимашов (Россия) – 11,4
5. Наото Баба (Япония) – 12,1
6. Томас Букер-Йоханнессен (Норвегия) – 18,0
Лучшая зимняя команда в нашем спорте. Про нее забыли на ТВ, но она все равно зажигает