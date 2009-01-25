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    Лыжи. ЧМ среди молодежи. Собакарев взял золото в классическом масс-старте, Кириллов – 2-й, Якимушкин – 3-й, Тимашов – 4-й

    Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Японии Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет) Иван Якимушкин Иван Кириллов Андрей Собакарев Антон Тимашов Наото Баба Томас Букер-Йоханнессен Лыжные виды

    Российский лыжник Андрей Собакарев выиграл золото на чемпионате мира среди молодежи в Лахти в классическом масс-старте, Иван Кириллов взял серебро, Иван Якимушкин – бронзу.

    Ранее в женской гонке золото завоевала россиянка Анна Жеребятьева, серебро – Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко была четвертой.

    Лыжные гонки

    Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

    Лахти, Финляндия

    U-23

    Мужчины

    Масс-старт

    30 км, классический стиль

    1. Андрей Собакарев (Россия) – 1:17.19,1
    2. Иван Кириллов (Россия) – 3,5
    3. Иван Якимушкин (Россия) – 4,9
    4. Антон Тимашов (Россия) – 11,4
    5. Наото Баба (Япония) – 12,1
    6. Томас Букер-Йоханнессен (Норвегия) – 18,0

    Лучшая зимняя команда в нашем спорте. Про нее забыли на ТВ, но она все равно зажигает

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