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    Наталья Непряева: «Когда вместо лыж по ТВ показывают повтор биатлона – очень обидно»

    Теги телевидение лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Наталья Непряева Лыжные виды

    Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своих планах на чемпионат мира, который пройдет в Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

    Непряева стала второй по итогам «Тур де Ски»-2018/19. В общем зачете Кубка мира россиянка идет третьей.

    – Обидно, что «Тур де Ски» не транслировали по общедоступному ТВ?

    – Конечно! Болельщики пишут в соцсетях, были комментарии, что вместо лыж показывали повтор биатлона. Вот это вдвойне обидно! Мы бежим сейчас, а включают вчерашний биатлон… Это просто что-то с чем-то.

    – Как вы относитесь к повышенному вниманию со стороны СМИ? Сергей Устюгов и Александр Большунов не особо любят давать интервью.

    – Ой, если честно, я вообще не очень люблю журналистов. Не в обиду вам. Стараюсь максимально от этого абстрагироваться. Если у меня есть возможность улизнуть от прессы, я ей обязательно воспользуюсь.

    – Сейчас вы помимо прочего в тройке общего зачета Кубка мира. Есть ли какие-то виды на этот счет или кроме чемпионата мира сейчас ничего не имеет значения?

    – Зефельд – основная цель, но для меня важно бегать на высоких позициях весь сезон. Быть в тройке общего зачета – это тоже серьезный показатель, как мне кажется. И очень хочется остаться как можно выше.

    – Бородавко сказал, что по поводу программы на чемпионат мира вы будете общаться на предстоящем сборе в Отепя. А что хотелось бы бежать самой?

    – Мы вкратце с ним уже обсуждали это. Скорее всего, я пропущу скиатлон, чтобы настроить себя на классику. Еще нацелена на спринтерскую эстафету. Но все это пока только прикидки.

    – А личный спринт?

    – Естественно. Он в первый день и этим двум гонкам никак не помешает, – сказала Непряева.

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