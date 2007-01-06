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    Наталья Непряева: «Сегодня было очень тяжело. Это кошмар какой-то!»

    Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Финляндии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Наталья Непряева Лыжные виды

    Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в «Тур де Ски», где стала второй в общем зачете.

    «Сегодня было очень тяжело. Да, конечно, старалась немножко «сэкономиться» на равнине, чтобы на подъем больше сил осталось. Все-таки это самая тяжелая гонка. Это кошмар какой-то! Очень тяжелая погода, сильный ветер именно в лицо, он очень сильно сбивал темп. Но гора была еще тяжелее.

    Я и слышала, что Пярмякоски сокращает отставание, и постоянно оборачивалась. Очень волновалась, потому что видела, что Криста все ближе и ближе, а на горе кажется, что расстояние совсем маленькое.
     
    Очень боялась, что она догонит, но, к счастью, она не смогла это сделать. Поняла, что не догонит, когда оставалось меньше километра, когда закончилась самая крутая часть, самая трудная, и начался финишный «пологий» подъем. Там поняла, что дотерплю», – рассказала Непряева.

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