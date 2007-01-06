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    Юрий Бородавко: «Пусть норвежцы разбираются в своей кухне, а не лезут учить наших спортсменов»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Юрий Бородавко сборная Норвегии Лыжные виды

    Тренер российских лыжников Юрий Бородавко прокомментировал критику норвежских спортсменов в адрес россиян из-за командной тактики.

    «Пусть они разбираются в своей кухне, а то они лезут учить наших спортсменов, а сами занимают места значительно ниже них.

    Мотивирует ли это наших ребят? Нет, они просто посмеялись над этим. Это лишь говорит о том, что в расчеты норвежцев не входило такое выступления нашей команды, поэтому они так и отреагировали.

    Тут каждый бьется сам за себя, поэтому очень трудно применить командную тактику, это не велогонки», – рассказал Бородавко.

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