Маркус Крамер – о допинге: «Никто не говорит про Йохауг и Сундбю. Речь всегда о России»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал ситуацию с антидопинговым тестированием в современных лыжных гонках.

«Это безумие. Мы делаем все так же, как и другие нации. Лыжники в системе Adams и тестируются чаще, чем спортсмены из других стран.

На Олимпийских играх их проверяла немецкая фирма, что стоило более 400 тысяч евро. Что мы можем еще сделать? Лыжников проверят после каждой гонки.

Юрий Бородавко – хороший тренер. Я не знаю, что случилось в прошлом. Не я должен отвечать на этот вопрос. То же самое касается Юрия Чарковского.

Он не имеет отношения к тренировочному процессу, он заказывает отели и решает организационные вопросы. Если всего этого было бы недостаточно, то дала бы знать.

Никто не говорит про Йохауг и Сундбю. Речь всегда о России. Не считаю правильным, что все всегда смотрят на россиян, а не в сторону Норвегии.

Но я приветствовал возвращение Йохауг и Сундбю. Они допустили ошибки, были дисквалифицированы и вернулись. Таковы правила. И они для всех одинаковы.

Я не знаю, почему постоянно всплывает вопрос о допинге. Было бы здорово, если бы скептики побывали на нашем тренировочном сборе. Тогда они могли бы посмотреть, чем мы занимаемся.

После Давоса мы отправились на сбор, я не был дома в Рождество. Мы старались как можно лучше подготовиться к «Тур де Ски». У многих из наших спортсменов есть семьи, дети. Это непросто для них», – сказал Крамер.

Специалист также ответил на вопрос, что случится, если кого-то из его спортсменов поймают на допинге.

«Тогда я уйду из команды. Мои лыжники это знают. Я сказал об этом, когда начал работать с ними.

В моей группе вопрос допинга не обсуждается. Есть проблема возникнет, спортсмен вылетает, а я ухожу.

Мне нравятся мои лыжники. Они мотивированы каждый день. Федерация лыжных гонок России предоставила мне свободу в выборе того, как их тренировать.

Федерация меня очень поддерживает. И это тоже добавляет мне мотивации как тренеру», – добавил Крамер.