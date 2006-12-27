Мартин Йонсруд Сундбю: «Тур де Ски» был невероятно крутым, но сейчас его сделали добрее. Все равно, что пописать в штанишки»

Норвежский лыжник считает, что программа многодневки «Тур де Ски» в этом сезоне слишком легкая.

«Считаю, что продукт раньше был невероятно крутым. А они сделали его «добрее». Все равно, что пописать в штанишки. Тур был создан жестоким, и оптимальным было бы выявить лучшего лыжника. Возможно, он будет лучше в следующем году.



У «Тур де Ски» всегда был шарм. В будущем он не должен выглядеть так, как нынешний, потому что в этот раз он скучный.

Считаю себя частично обязанным принять участие в «Тур де Ски», хотя многие делают иной выбор, отдавая предпочтение чемпионату мира. Если бы все так думали, то вышло бы, что концепция совершенно непригодна.

Было бы жаль потерять что-то, имеющее огромный потенциал в плане зрительского интереса в лыжных гонках на международном уровне»», – рассказал Сундбю.

«Тур де Ски» сезона-2018/19 состоит из семи этапов и пройдет с 29 декабря по 6 января.