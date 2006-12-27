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    Мартин Йонсруд Сундбю: «Тур де Ски» был невероятно крутым, но сейчас его сделали добрее. Все равно, что пописать в штанишки»

    Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Лыжные виды

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю считает, что программа многодневки «Тур де Ски» в этом сезоне слишком легкая.

    «Считаю, что продукт раньше был невероятно крутым. А они сделали его «добрее». Все равно, что пописать в штанишки. Тур был создан жестоким, и оптимальным было бы выявить лучшего лыжника. Возможно, он будет лучше в следующем году.

    У «Тур де Ски» всегда был шарм. В будущем он не должен выглядеть так, как нынешний, потому что в этот раз он скучный.

    Считаю себя частично обязанным принять участие в «Тур де Ски», хотя многие делают иной выбор, отдавая предпочтение чемпионату мира. Если бы все так думали, то вышло бы, что концепция совершенно непригодна.

    Было бы жаль потерять что-то, имеющее огромный потенциал в плане зрительского интереса в лыжных гонках на международном уровне»», – рассказал Сундбю.

    «Тур де Ски» сезона-2018/19 состоит из семи этапов и пройдет с 29 декабря по 6 января.

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