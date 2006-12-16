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    Калле Халварссон о победе Белова: «Не круто соревноваться с теми, кто был отстранен за допинг»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Швеции Евгений Белов Калле Халварссон Лыжные виды

    Шведский лыжник Калле Халварссон прокомментировал победу россиянина Евгения Белова в 15-километровой индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

    – Ничего я об этом не думаю. Ему же разрешили быть здесь и соревноваться, так что все есть как есть.

    – Это неприятная ситуация?

    – Да. Никогда ведь не ждешь с нетерпением, что... Нет, это не круто – соперничать с теми, кто был отстранен за допинг.

    Но существуют правила, что они могут вернуться и выступать, так что придется это принять, – сказал Халварссон.

    Белов входил в число спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) в ноябре 2017 года на основании доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях россиян в Сочи-2014. 

    В феврале 2018-го решением Спортивного арбитражного суда (CAS) его дисквалификация была отменена и результаты восстановлены.

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