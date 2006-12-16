Калле Халварссон о победе Белова: «Не круто соревноваться с теми, кто был отстранен за допинг»

Шведский лыжник Калле Халварссон прокомментировал победу россиянина в 15-километровой индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

– Ничего я об этом не думаю. Ему же разрешили быть здесь и соревноваться, так что все есть как есть.

– Это неприятная ситуация?

– Да. Никогда ведь не ждешь с нетерпением, что... Нет, это не круто – соперничать с теми, кто был отстранен за допинг.

Но существуют правила, что они могут вернуться и выступать, так что придется это принять, – сказал Халварссон.

Белов входил в число спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) в ноябре 2017 года на основании доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях россиян в Сочи-2014.

В феврале 2018-го решением Спортивного арбитражного суда (CAS) его дисквалификация была отменена и результаты восстановлены.