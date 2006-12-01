Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем, Калла – 3-я, Белорукова – 14-я, Непряева – 16-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшей из россиянок стала Юлия Белорукова, финишировавшая 14-й.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.22,4
2. Эбба Андрессон (Швеция) – 9,2
3. Шарлотте Калла (Швеция) – 15,7
4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 34,8
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 43,5
6. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 55,9
7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.01,9
8. Хайди Венг (Норвегия) – 1.08,1
9. Сэди Бьорнсен (США) – 1.17,0
10. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.22,0...
12. Джессика Диггинс (США) – 1.29,9...
14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.35,0
15. Стина Нильссон (Швеция) – 1.36,0
16. Наталья Непряева (Россия) – 1.37,2...
18. Мария Истомина (Россия) – 1.39,8...
32. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.31,5...
40. Елена Соболева (Россия) – 2.47,3
41. Лидия Дуркина (Россия) – 2.48,2...
49. Татьяна Алешина (Россия) – 3.21,5...
53. Наталья Матвеева (Россия) – 3.37,3...
62. Евгения Шаповалова (Россия) – 4.15,7
Яна Кирпиченко (Россия) не стартовала