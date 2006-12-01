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    Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем, Калла – 3-я, Белорукова – 14-я, Непряева – 16-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова Наталья Матвеева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Тереза Йохауг Ида Ингемарсдоттер гонка 10 км (жен) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Тереза Штадлобер Сэди Бьорнсен Юлия Белорукова Рагнхиль Хага Татьяна Алешина Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Яна Кирпиченко Эбба Андерссон Мария Истомина Лыжные виды

    Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшей из россиянок стала Юлия Белорукова, финишировавшая 14-й.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Лиллехаммер, Норвегия

    Женщины

    10 км, свободный стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.22,4
    2. Эбба Андрессон (Швеция) – 9,2
    3. Шарлотте Калла (Швеция) – 15,7
    4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 34,8
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 43,5
    6. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 55,9
    7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.01,9
    8. Хайди Венг (Норвегия) – 1.08,1
    9. Сэди Бьорнсен (США) – 1.17,0
    10. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.22,0...
    12. Джессика Диггинс (США) – 1.29,9...
    14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.35,0
    15. Стина Нильссон (Швеция) – 1.36,0
    16. Наталья Непряева (Россия) – 1.37,2...
    18. Мария Истомина (Россия) – 1.39,8...
    32. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.31,5...
    40. Елена Соболева (Россия) – 2.47,3
    41. Лидия Дуркина (Россия) – 2.48,2...
    49. Татьяна Алешина (Россия) – 3.21,5...
    53. Наталья Матвеева (Россия) – 3.37,3...
    62. Евгения Шаповалова (Россия) – 4.15,7

    Яна Кирпиченко (Россия) не стартовала

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