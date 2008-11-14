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    Жители Калгари на референдуме проголосовали против проведения Игр-2026

    Теги Паралимпийские игры Олимпиада-2026 Лыжные виды

    13 ноября в канадском Калгари состоялся референдум по вопросу заявки города на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Большинство местных жителей проголосовало против проведения Игр в своем городе. 

    По неофициальным данным, которые приводит Inside the Games, против идеи проведения Игр выступили 56,4% жителей, за – 43,6%. В голосовании приняли участие 304 000 человек. Для положительного исхода требовался 51% голосов. 

    19 ноября городской совет Калгари проведет заседание, на котором будет принято решение о дальнейших действиях в связи с результатами референдума.

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