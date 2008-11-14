Жители Калгари на референдуме проголосовали против проведения Игр-2026

13 ноября в канадском Калгари состоялся референдум по вопросу заявки города на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Большинство местных жителей проголосовало против проведения Игр в своем городе.

По неофициальным данным, которые приводит Inside the Games, против идеи проведения Игр выступили 56,4% жителей, за – 43,6%. В голосовании приняли участие 304 000 человек. Для положительного исхода требовался 51% голосов.

19 ноября городской совет Калгари проведет заседание, на котором будет принято решение о дальнейших действиях в связи с результатами референдума.