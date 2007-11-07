Российские лыжники представили гоночную форму на новый сезон. Она красная с белыми полосками

Официальный аккаунт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовал фотографии спортсменов в гоночной форме для сезона-2018/19.
Экипировщиком российской команды стала компания Bosco. В предыдущих сезонах ФЛГР сотрудничала с adidas.
Ранее двукратный чемпион мира Сергей Устюгов показал тренировочные комплекты, которые выполнены в голубом цвете.
Сейчас российские лыжники проводят финальный общекомандный сбор в финском Рованиеми.
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Новые соревновательные комбинезоны сборной команды. #лыжныегонки @bosco_ru