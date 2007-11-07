Российские лыжники представили гоночную форму на новый сезон. Она красная с белыми полосками

Официальный аккаунт Федерации лыжных гонок России ( ) опубликовал фотографии спортсменов в гоночной форме для сезона-2018/19.

Экипировщиком российской команды стала компания . В предыдущих сезонах ФЛГР сотрудничала с adidas.

Ранее двукратный чемпион мира Сергей Устюгов показал тренировочные комплекты, которые выполнены в голубом цвете.

Сейчас российские лыжники проводят финальный общекомандный сбор в финском Рованиеми.