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    Российские лыжники представили гоночную форму на новый сезон. Она красная с белыми полосками

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    Официальный аккаунт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовал фотографии спортсменов в гоночной форме для сезона-2018/19.

    Экипировщиком российской команды стала компания Bosco. В предыдущих сезонах ФЛГР сотрудничала с adidas.

    Ранее двукратный чемпион мира Сергей Устюгов показал тренировочные комплекты, которые выполнены в голубом цвете.

    Сейчас российские лыжники проводят финальный общекомандный сбор в финском Рованиеми.

     
     
     
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    Новые соревновательные комбинезоны сборной команды. #лыжныегонки @bosco_ru

    Публикация от ФЛГР (@russianskiteam)

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