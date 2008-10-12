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В Иокогаме из-за тайфуна затопило регбийный стадион. Завтра там должен пройти матч Кубка мира Япония – Шотландия

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В японской Иокогаме в результате тайфуна Хагибис затопило стадион, на котором 13 октября должен пройти матч Кубка мира-2019 по регби между Японией и Шотландией.

Японские регбисты выходили на тренировку по колено в воде.

Проведение матча пока под вопросом. Из-за тайфуна уже были отменены две игры Кубка мира – во встречах Новой Зеландии и Италии, а также Англии и Франции были записаны ничьи 0:0.

Тайфун угрожает Кубку мира по регби: два матча уже отменили, командам записали ничьи 0:0, Шотландия на грани вылета

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