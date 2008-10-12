В Иокогаме из-за тайфуна затопило регбийный стадион. Завтра там должен пройти матч Кубка мира Япония – Шотландия

В японской Иокогаме в результате тайфуна Хагибис затопило стадион, на котором 13 октября должен пройти матч Кубка мира-2019 по регби между Японией и Шотландией.
Японские регбисты выходили на тренировку по колено в воде.
Проведение матча пока под вопросом. Из-за тайфуна уже были отменены две игры Кубка мира – во встречах Новой Зеландии и Италии, а также Англии и Франции были записаны ничьи 0:0.
Тайфун угрожает Кубку мира по регби: два матча уже отменили, командам записали ничьи 0:0, Шотландия на грани вылета
【日本代表】— 日本ラグビーフットボール協会 (@JRFUMedia) October 12, 2019
本日、キャプテンズランを行いました🏃🏻♂️🏉☔️
皆さま、台風には万全の対策を🙏🏻#rugbyjp #OneTeam #BRAVEを届けよう #RWC2019 #JPNvSCO #RWC横浜 pic.twitter.com/xGUVfmS9p1