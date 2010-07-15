Россия на Кубке мира-2019 сыграет с Ирландией, Шотландией, Японией и Самоа

Определились соперники сборной России по регби на групповом этапе Кубка мира-2019 в Японии.

В группе A россияне сыграют с командами Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа.

В отборочном турнире Россия заняла только третье место, уступив Румынии и Испании. Однако позже с румынской и испанской сборных сняли очки за то, что они выставляли на матчи нелегально натурализированных игроков. Таким образом, Россия поднялась на первое место в отборе и напрямую попала на Кубок мира.

Сборная России только один раз в истории участвовала в Кубке мира по регби. Это случилось в 2011 году, когда россияне проиграли все четыре матча и не вышли в плей-офф.

Последним участником группы A стала сборная Самоа, которая в квалификации в двух матчах обыграла Германию.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.

Матчи сборной России

20 сентября, Тефу



Япония – Россия

24 сентября, Кумагая



Россия – Самоа

3 октября, Кобе



Ирландия – Россия

9 октября, Фукурои



Шотландия – Россия

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