Россия на Кубке мира-2019 сыграет с Ирландией, Шотландией, Японией и Самоа

Определились соперники сборной России по регби на групповом этапе Кубка мира-2019 в Японии.
В группе A россияне сыграют с командами Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа.
В отборочном турнире Россия заняла только третье место, уступив Румынии и Испании. Однако позже с румынской и испанской сборных сняли очки за то, что они выставляли на матчи нелегально натурализированных игроков. Таким образом, Россия поднялась на первое место в отборе и напрямую попала на Кубок мира.
Сборная России только один раз в истории участвовала в Кубке мира по регби. Это случилось в 2011 году, когда россияне проиграли все четыре матча и не вышли в плей-офф.
Последним участником группы A стала сборная Самоа, которая в квалификации в двух матчах обыграла Германию.
Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.
Матчи сборной России
20 сентября, Тефу
Япония – Россия
24 сентября, Кумагая
Россия – Самоа
3 октября, Кобе
Ирландия – Россия
9 октября, Фукурои
Шотландия – Россия