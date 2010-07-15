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    Россия на Кубке мира-2019 сыграет с Ирландией, Шотландией, Японией и Самоа

    Теги сборная России сборная Шотландии сборная Ирландии Кубок мира сборная Самоа сборная Японии Регби

    Определились соперники сборной России по регби на групповом этапе Кубка мира-2019 в Японии.

    В группе A россияне сыграют с командами Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа.

    В отборочном турнире Россия заняла только третье место, уступив Румынии и Испании. Однако позже с румынской и испанской сборных сняли очки за то, что они выставляли на матчи нелегально натурализированных игроков. Таким образом, Россия поднялась на первое место в отборе и напрямую попала на Кубок мира.

    Сборная России только один раз в истории участвовала в Кубке мира по регби. Это случилось в 2011 году, когда россияне проиграли все четыре матча и не вышли в плей-офф.

    Последним участником группы A стала сборная Самоа, которая в квалификации в двух матчах обыграла Германию.

    Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.

    Матчи сборной России

    20 сентября, Тефу

    Япония – Россия

    24 сентября, Кумагая

    Россия – Самоа

    3 октября, Кобе

    Ирландия – Россия

    9 октября, Фукурои

    Шотландия – Россия

    Россия попала на Кубок мира-2019 по регби. Через суд

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